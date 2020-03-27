فيروس كورونا
الجمعة 27 مارس 2020 23:57

محمد بن زايد يهاتف بشار الأسد لمواجهة كورونا

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
الأوربية
قال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة إنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس النظام السوري بشار الأسد لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وكتب ابن زايد على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية".

وتابع ابن زايد: "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2018 ووثقت العلاقات بعد أن كانت ذات يوم تدعم معارضين يحاربون الأسد.

وأشاد القائم بالأعمال الإماراتي في سوريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي بـ"القيادة الحكيمة" للأسد.

وفي حديثه خلال حفل بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، عبر القائم بالأعمال الإماراتي عبد الحكيم النعيمي عن أمله في أن "يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع سوريا تحت قيادة السيد الرئيس بشار الأسد."

ووجه نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في الحفل الشكر للإمارات على دعمها. وقال إن "سوريا لن تنسى أن الإمارات وقفت إلى جانبها في حربها على الإرهاب."

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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