#محمد_محسوب يتصدر تويتر مصر عقب احتجازه في إيطاليا

أوقفت الشرطة الإيطالية الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية المصري في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في مدينة كاتانيا جنوبي إيطاليا، فيما تصدر بعدها هاشتاغ #محمد_محسوب تويتر مصر.

وفي اتصال مع "الجزيرة مباشر"، قال محسوب إن الشرطة اقتادته من الفندق الذي يقيم فيه، ووجهت له تهمًا ملفقة وكلها جنائية وأنه محتجز في مكان بمفرده، وسيتم عرضه على قاضي التحقيق صباح الخميس.

وأضاف الوزير الأسبق أنه يدفع ثمن مواقفه لدعم الشرعية والدولة المدنية في مصر وكما أنه ليس نادمًا على ذلك فهو سيظل يدافع عن حقوقه أيضًا، وشدد على أنه مستعد لكل الاحتمالات.

وقال محسوب -في تغريدة على حسابه على تويتر- إن الشرطة الإيطالية ترفض الإفصاح عن التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن طلب الاعتقال جاء بطلب من السلطات المصرية.

الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ ٣ ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي..

وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي.. — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) ١ أغسطس ٢٠١٨

وبعدها ذكر محسوب -في مقطع مصور بثه على موقع فيسبوك- أن التهم التي وجهتها له السلطات المصرية "ملفقة" وكلها جنائية وتشمل التهجم على ممتلكات الدولة والحرق والنصب والاغتصاب، وشدد محسوب على أنه سيدافع عن حريته حتى آخر نفس في حياته.

وغادر محسوب مصر -الذي يعيش في فرنسا بإقامة قانونية- في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، بعد أن شارك في محاولات وساطة بين نظام الانقلاب وجماعة الإخوان المسلمين، كان أبرزها مع الاتحاد الأوربي.

#محمد_محسوب يتصدر تويتر

وفور إعلان محسوب خبر احتجازه في إيطاليا، تفاعل سياسيون وإعلاميون وناشطون مع الخبر، ودعوا إلى إطلاق سراحه فورا وعدم تسليمه إلى مصر لما يشكله ذلك من خطورة على حياته.

وتصدر هاشتاغ #محمد_محسوب تويتر مصر، كما تفاعل كثيرون مع وسوم باللغتين العربية والإنجليزية، تم تدشينها على تويتر فور الإعلان عن خبر الاحتجاز مثل #احتجاز_محمد_محسوب، #الحرية_لمحمد_محسوب، FreedomtoMAHSOOB#، TemptationIsland#.

ودعا الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة –في عدة تغريدات على تويتر- السيدة إمابانينو، عضو البرلمان الأوربي ووزيرة الخارجية الإيطالية السابقة، والنائب الإيطالي ماركو بانلو وكل الأصوات الحرة في إيطاليا، وكذلك الحكومة الفرنسية للدفاع عن حرية الدكتور محسوب.

وقال "احتجاز محسوب لن ينتهي بتسليمه، ولو أيد القاضي الجزئي القرار الظالم فسيطعن على القرار ويطلق سراحه.. وأشهد أن الدكتور محسوب واحدًا من أهم رموز الوسطية والعقل والحكمة والأدب وعفه اللسان في الحياة السياسية، وأحسب أن ما تعرض له يؤكد أن السيسي ونظامه لا يؤرقه إلا الأصوات المعتدلة".

#محمد_محسوب

ليس فقط وزيرا وسياسيا ومعارضا

وعميدا للحقوق

بل هو واحدا من أهم رموز الاعتدال

في الساحه السياسيه المصريه.

واحتجازه عارا كبيرا على إيطاليا التي استقبلته بشرف فور خروجه من مصر وقبل إقامته في فرنسا

أناشد كل الأحرار و العقلاء في

العالم التدخل الفوري لإطلاق سراحه — Ayman Nour (@AymanNour) ٢ أغسطس ٢٠١٨

وقال الكاتب الصحفي وائل قنديل على تويتر "الشرطة الإيطالية تحتجز الدكتور محمد محسوب منذ ثلاث ساعات بطلب من السلطات المصرية. إيطاليا التي باعت دم جوليو ريجيني في صفقة، تواصل الاستثمار في الاستبداد"، في إشارة للطالب الإيطالي الذي فجر قتله في مصر أزمة بين البلدين.

ودعا الإعلامي المصري محمد ناصر متابعيه للتضامن مع الدكتور محسوب والتدوين حول ما فعلته الشرطة الإيطالية معه، فيما قال الكاتب الصحفي سليم عزوز إن "الفاشية الإيطالية في خدمة الانقلاب العسكري.. احتجاز الدكتور محمد محسوب الوزير السابق، بطلب من سلطة العسكر في مصر قرب مدينة كاتانيا".

وقال الحقوقي المصري بهي الدين حسن "هذا تطور نوعي جديد في ممارسات أجهزة أمن السيسي مصر: من خطف المصريين من الشوارع والبيوت وتلفيق اتهامات لهم، إلى محاولة إقناع دول أخري بتسليم مصريين مقيمين لديها عبر إلصاق اتهامات ملفقة بهم".

وتابع "لا يجب أن يعمينا التحزب، هذه مسألة لا علاقة لها بانتماء الدكتور محسوب السياسي، ولا بما إذا كان مذنبًا أم لا، إنها تتعلق بإنقاذ إنسان. كل متابع نزيه لما يجري ف مصر (مصريًا أم أجنبيًا) يعرف أن أجهزة أمن السيسي تعين القضاة وتصدر الأحكام، وتعذب المحكومين أو تدفعهم للموت بأمراضهم".

#محمد_محسوب

هذا تطور نوعي جديد في ممارسات أجهزة أمن السيسي #مصر: من خطف المصريين من الشوارع والبيوت وتلفيق اتهامات لهم، إلي محاولة إقناع دول أخري بتسليم مصريين مقيمين لديها عبر إلصاق إتهامات ملفقة بهم. https://t.co/oI5wwnpgkj — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) ١ أغسطس ٢٠١٨

وغرّد المعارض المصري الشيخ محمد الصغير "الشرطة الإيطالية تحتجز الدكتور محمد محسوب الوزير في حكومة هشام قنديل بالتنسيق مع السلطات في مصر.. الرجاء إيصال الأمر إلى الجهات الحقوقية في إيطاليا والاتحاد الأوربي نظرًا للخطر الكبير على حياته حال تسليمه".

وغرد الحقوقي المصري هيثم أبو الخير قائلًا " إعتقلوه كما لوكان مصريًا! أين أنت يا أم جوليو ريجيني؟!.. إعتقال محمد محسوب من الفندق من إحدى المدن بجنوب إيطاليا سابقة مؤسفة خاصة أن السبب اتهامات كيدية وملفقة من عصابة العسكر في مصر!.. محسوب يقيم في أوربا بصورة مشروعة ويحق له التنقل بين دولها كيفما شاء، ما حدث سقطة كبري لن تمر".

وتابع "غريب موقف السلطات الإيطالية بدلا من أن توقف وتعتقل أفراد عصابة السيسي المتورطين في قتل جوليو ريجيني والذين يجوبون أوربا بشرقها وغربها، تعتقل أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق الذي ينادي بحق جوليو ريجيني والقصاص له!.

غريب موقف السلطات الإيطالية

بدلا" من أن توقف وتعتقل

أفراد عصابة السيسي

المتورطين في قتل جوليو ريجيني والذين يجوبون أوروبا بشرقها وغربها

تعتقل أستاذ القانون

وعميد كلية الحقوق

الذي ينادي بحق

جوليو ريجيني والقصاص له!#TemptationIsland#FreedomtoMAHSOOB@MohammedMAHSOOB

#محمد_محسوب — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) ٢ أغسطس ٢٠١٨

وغرد الكاتب المصري محمد القدوسى قائلًا "لا يدهشنا أن تتواطأ حكومة إيطاليا مع عسكر السيسى ضد الدكتور محمد محسوب، فقد تواطأت معهم من قبل وفرطت في دم "ريجينى" ورئيس الحكومة مجرد تابع لترمب. لكننا نتساءل: من يدفع ثمن كل هذا؟ السيسى مجرد متسول والمتسول لا يدفع أبدا مهما أثرى، وسلطته مفلسة ومدينة، فمن يدفع الثمن؟".