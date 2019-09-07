مصر
السبت 7 سبتمبر 2019 17:23

#محمد_علي_فضحهم يتصدر في مصر.. ومغردون: كلنا في ضهرك

تصدر هاشتاج "محمد_علي_فضحهم" موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر بعد جدل كبير أثارته فيديوهات للمقاول المصري محمد علي المقيم حاليا في إسبانيا.
بعض التغريدات على موقع تويتر
  • لك أن تتخيل أن السيسي كان بيصرف ملايين على قصور ليه ولانتصار ويطلع يكلم موظف غلبان مش لاقي ياكل ويقوله: "صبح على مصر بجنيه" وأنا "عاوز ألم الفكه اللي معاكم".
  • بكاميرا موبايل وكرسي وترابيزة وعلبة سجاير قدر يغطي على سبع مواسم رمضان وبرامج توك شو كامله اتصرف عليها مليارات.
  • شوف يا محمد يا علي يبني انت صحيح كنت شغال معاهم دلوقتي أنت عاوز تفضحهم احنا كلنا في ضهرك ومعاك.
  • مبقاش في أي حد مع السيسي غير شوية منتفعين وشوية لجان إلكترونية.
محمد علي
  • هو رجل أعمال وصاحب شركة مقاولات تنفذ مشروعات للجيش نشر سلسة فيديوهات على حسابه في فيسبوك موجها فيها اتهامات بالفساد إلى الرئيس السيسي وزوجته انتصار وقيادات بالقوات المسلحة.
  • كشف "علي" فيها عن تفاصيل عقود بين شركته والقوات المسلحة لبناء فلل وقصور للسيسي وقيادات عسكرية في وقت يطالب فيه السيسي المصريين بترشيد الإنفاق.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
محمد علي
مقاول مصري
السيسي
إنتصار السيسي
الجيش المصري
مصر
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