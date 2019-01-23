محلل سعودي لـ"إسرائيل": جهزوا فنادقكم..السياح العرب قادمون
واحتفى حساب "إسرائيل بالعربية" (تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية) على تويتر، بلقاء متلفز للغبين، رئيس مركز "السياسي" للدراسات في لندن، وهو يرد على منتقديه بشأن تصريحات، قبل أيام، قال فيها إن فلسطين حق تاريخي لليهود.
وأثارت تلك التصريحات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وغضبًا واسعًا لدى الفلسطينيين والعرب الرافضين للتطبيع.
محلل سعودي يتوقع أن مطارات إسرائيل وفنادقها ستزدحم بالسياح من الدول العربية pic.twitter.com/Pv1C7T2HdQ— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ٢٢ يناير ٢٠١٩
- الغبين دعا في تصريحاته الجديدة، إسرائيل لتجهيز الفنادق وتوسيع المطارات لاستقبال السياح العرب.
- الغبين: لديّ استعداد الآن لأزور إسرائيل كدولة، وهي دولة صديقة لنا.
- الغبين: قبل 16 سنة عندما كنت مسؤول مجلة "السياسي" جاءتني دعوة لزيارة إسرائيل لكنني رفضت لأننا كنا مؤدلجين وكنا ننظر لها أنها دولة عدو.
- الغبين: أقول للإسرائيليين من الآن جهزوا الفنادق ووسعوا المطارات، لأن جميع الناس المعارضين لها هم أول من سيقومون بزيارة إسرائيل.
- الغبين: لن تجد في المستقبل القريب فندق أو طائرة تستقبل حجوزات إلا بعد 3 إلى 4 أشهر لأنها كلها ستكون محجوزة.
- الغبين: كل الذين يهاجمون ويدعون بحقوق ليست لهم، هم أول من سيقومون بزيارة إسرائيل، مستقبلنا أهم.
إلى أي مدى تأثرت نفسياً بحجم التفاعل سوءا كان سلبا أو إيجابا حول رأيك في مشروع السلام مع #إسرائيل ومستقبل الشرق الأوسط لا سيما وأن منصات وقنوات تلفزيونية أو أيضأ أسماء كبرى مثل قناة #الجزيرة وغيرها تحدثت عنك ..— #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) ٢٠ يناير ٢٠١٩
الجواب في الفديو التالي :#السعودية
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- الغبين قال في تصريحات أكثر جرأة إن "إسرائيل لم تقصف أي مدينة عربية عكس صدام الذي قصف الرياض وقتل مدنيين".
- الغبين: إسرائيل عندما خضنا معها حروبا كانت مشرفة.
- الغبين: الجيوش العربية من جميع الدول، كانت تشارك بجيوشها وكانت تضرب وتحارب إسرائيل إلا أن إسرائيل لم تقصف أي دولة عربية.
- الغبين: إسرائيل رغم امتلاكها لأسلحة نووية إلا أنها دولة مسؤولة بعكس إيران التي تنشر الفوضى وتسعى لتدميرنا.
- الغبين: أمامنا فرصة تاريخية في ظل القائد العظيم محمد بن سلمان الذي يقود الشرق الأوسط إلى أفق رحب ومزدهر.
- الغبين زعم قبل عدة أيام، أن فلسطين حق تاريخي لليهود وأن القرآن لم يذكر فلسطين.
- الغبين: الإسرائيليون أولى بفلسطين من الفلسطينيين أنفسهم.
- الغبين: إسرائيل اليوم دولة مستقلة ومعترف بها في الأمم المتحدة، وموجودة.
- الغبين: حتى لو نظرنا من حق تاريخي، القرآن يتحدث عن بني إسرائيل، ما تحدث عن الفلسطينيين.
- الغبين: إخواننا الفلسطينيون لهم حق أن ندافع عنهم وندعمهم في إقامة دولتهم، ولكن ليس على حساب مصالحنا.
"إسرائيل دولة مستقلة ومعترف بها في الأمم المتحدة.. فهذا حقها التاريخي" - محلل سعودي 🇸🇦 في مقابلة مع شبكة آر تي اونلاين.pic.twitter.com/2385GAPrvw— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ١٩ يناير ٢٠١٩
- الغبين ظهر خلال الأسابيع الماضية، عدة مرات على وسائل إعلام إسرائيلية ناطقة بالعربية، ودعا إلى تطبيع كامل مع دولة الاحتلال.
- الغبين ظهر في إحدى المحطات الإسرائيلية وقال "إن قضية فلسطين لم تعد تهمنا ولا يعنينا من يحكم القدس والتطبيع مع إسرائيل قادم، ولا يوجد خيار من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي إلا بالتطبيع الكامل مع اسرائيل اليوم قبل غدًا".
- في رسالة للرئيس السوداني عمر البشير، الذي تشهد بلاده احتجاجات واسعة تطالب برحيله، قال الغبين "نصيحتي للبشير إذا أراد يتخلص من المشاكل الموجودة في السودان أن يذهب إلى تل أبيب فورًا ويعقد صفقات كون إسرائيل تملك الإمكانات الهائلة".
الصحفي السعودي الحكومي عبدالحميد الغبين في حديثه على قناة i24NEWS الصيهوينة: " لا يوجد خيار من أجل الإستقرار و النمو الإقتصادي إلا بالتطبيع الكامل مع اسرائيل اليوم قبل غداً" pic.twitter.com/jhPXyKb7tF— سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) ١٥ يناير ٢٠١٩
- حساب "سعوديون ضد التطبيع" نشر على تويتر، عدة تغريدات متتالية لتصريحات الغبين التي تبين مواقفه المخزية تجاه القضية الفلسطينية ودعوته للتطبيع مع إسرائيل واتهامه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها إرهابية.
- الغبين الذي يصفه "سعوديون ضد التطبيع" بأنه صحفي مقرب من الديوان الملكي، قال في أحد المقاطع إن الله بعث محمد بن سلمان لينقذ الشرق الأوسط بمشروعه.
- الغبين: اليهود لا يشكلون خطرًا علينا ولابد أن نستفيد منهم في عميلة البناء هذه، وأن مشاريع محمد بن سلمان الاقتصادية والتنموية لا تُنفذ إلا بالسلام مع إسرائيل والأماكن المقدسة غير مهمة بالنسبة لنا.
عبد الحميد الغبين المقرب من الديوان الملكي السعودي:— سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) ٢١ يناير ٢٠١٩
اسرائيل دولة معترف بها و لا يوجد في التاريخ دولة امسها فلسطين، وحماس منظمة إرهابية، السلام قادم وسوف تزدهر المنطقة بقيادة القائد العظيم محمد بن سلمان.
صهيوني أكثر من ايدي كوهين نفسه. pic.twitter.com/a2yJcmRg1Y
عبد الحميد الغبين المقرب من الديوان الملكي :— سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) ٢١ يناير ٢٠١٩
فلسطين هي أرض تاريخية لبني اسرائيل حتى القران يؤيد ذلك، والفلسطينيون جاءوا من اليونان، والله بعث محمد بن سلمان لينقذ الشرق الأوسط بمشروعه واليهود لا يشكلون خطراً علينا ولابد أن نستفيد منهم في عميلة البناء هذه. pic.twitter.com/fvmO9hmP5a
الصحفي السعودي الحكومي عبد الحميد الغبين : لا من الناحية الدينية ولا من جميع النواحي أن لا نقيم علاقات مع اسرائيل، واسرائيل دولة مستقلة وفلسطين حق تاريخي للإسرائيليين. pic.twitter.com/ORpve1I0zW— سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) ٢١ يناير ٢٠١٩
عبد الحميد الغبين المقرب من الديوان الملكي السعودي:— سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) ٢١ يناير ٢٠١٩
مشاريع محمد بن سلمان الإقتصادية والتنموية لا تُنفذ إلا بالسلام مع اسرائيل والأمكان المقدسة غير مهمة بالنسة لنا.
التطبيع خيانة والسلام مع الصهاينة عار. pic.twitter.com/tOm0upOgoQ
- ناشطون قالوا إن تصدير أمثال الغبين عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام العربية والغربية والتصوير بأنهم أكثرية، يخالف الواقع الرافض لأي علاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
- مواقع التواصل العربية اشتعلت غضبًا من تصريحات الغبين، وجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي:
عضو في حزب الليكود الإسرائيلي يرحّب بالتصريح الأخير للسعودي الغبين مستنتجاً أن "السلام الإسرائيلي الخليجي" على الأبواب!— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) ٢٠ يناير ٢٠١٩
هل سيعلّق "السلفي" السعيدي على هذه الخيانة، أم سيستمر في دسّ رأسه في الرمال، ثم إخراجه والزعيق ضد #حماس، وخطرها على عقيدة السلف؟#التطبيع_خيانة#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/7PxRIIs0k4
الفلسطينيين ما بشرفهم يكون لهم اخ عاق زيك— 🇵🇸هنا فلسطين🇨🇮 #BDS (@compass_cats) ١٩ يناير ٢٠١٩
ولو رجعنا للقران ذكر قوم صالح عاد وثمود وأصحاب السبت وفرعون وقارون ولم يذكر الخضر بالاسم لو كان الموضوع زي ما انت يا جحش فاهم كان كل هؤلاء على حق والأنبياء على باطل#عبد_الحميد_الغبين
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خبث اليهود من زمان النبي عليه الصلاة والسلام حيث خبث و دهاء كعب (الحبار) اوقع بسيدنا عمر بعد وفاة النبي وتستمر هذه الخدعه قرن بعد قرن لو طبعت او حتى قبلت الاحذية فلن ترضى عنك #عبد_الحميد_الغبين— Ossama Mohamad Qassem (@OssamaQassem) ٢٠ يناير ٢٠١٩
عليك من الله ماتستحق يامتصهين #عبد_الحميد_الغبين— msh3l (@msh3l32151819) ١٩ يناير ٢٠١٩
كنا مؤدلجين في الماضي وكنا نرى إسرائيل دولة عدوة ...الآن اكتشفنا أنها صديقة— Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) ٢٢ يناير ٢٠١٩
: يقول الكاتب السعودي المتصهين عبد الحميد الغبين....
من اعتبر المسجد الأقصى مثل الحرمين...نشروه وخنقوه وذوبوه في الأسيد...ومن يطبع مع كيان مجرم يعيش معززا مكرما ....
زمن الرخص العربي!!! https://t.co/0AJIzaNGpB
عبدالحميد الغبين: "إسرائيل لم تقصف أي مدينة عربية عكس صدام الذي قصف #الرياض وقتل مدنيين" !!— تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) ٢١ يناير ٢٠١٩
"هل تعلم أن أنثى الحمار لا تستطيع أن تلد إنساناً، بينما أنثى الإنسان تستطيع أن تلد حماراً" ؟! pic.twitter.com/iTmFivCRuM
المحلل السعودي #الغبين اسرائيل شريفة حيث انها لم تقصف مدن عربية في حربها مع العرب عكس صدام حسين الذي قصف الرياض جاء ذلك تبريرا منه على تصريحاته السابقة التي يمتدح فيها إسرائيل!؟— 🌿 اسراء الموصلية 🌿 (@Aljzaeria) ٢١ يناير ٢٠١٩
السؤال هل تصريحات هذا (العبيط)من تلقاء نفسه ام انها معده له ونحن نعلم بانه مغلوب على أمره/إسراء pic.twitter.com/Dx02QBeWtK
الصهيوني الغبين مرة اخرى!— معالي الربراري (@Mrbrary) ١٩ يناير ٢٠١٩
متى سيتم إيقاف هذه المهزلة؟
ومَن المسؤول عنها؟ pic.twitter.com/tmguIkHegY