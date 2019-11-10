التطبيع مع إسرائيل
الأحد 10 نوفمبر 2019 13:08

محلل سعودي: حان وقت إنهاء كلمة تحرير فلسطين من قاموسنا (فيديو)

عبدالحميد الغبين يعرف نفسه بأنه إعلامي ومحلل سياسي ورئيس مركز "السياسي" للدراسات ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎لندن
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قال المحلل السعودي عبدالحميد الغبين، إنه قد حان وقت السلام مع إسرائيل بدون شروط "فلم نجنِ طوال 70 عامًا غير الدمار والتخلف"، وإنه حان الوقت أن تنتهي من قاموسنا كلمة تحرير فلسطين.

وعلى الفور احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتصريحات الغبين عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر "إسرائيل بالعربية"، بينما انفجرت منصة تويتر بردود عربية غاضبة ترفض التطبيع والسلام مع الإسرائيليين.

"جزء من المنطقة"
  • الغبين الذي يعرف نفسه بأنه رئيس مركز "السياسي" للدراسات في لندن، قال إنه حان الوقت أن يكون الشعب الإسرائيلي جزءاً من المنطقة ويبدأ قطار البناء والأمل من أجل مستقبل كل عربي، مؤكدًا "الازدهار والبناء يبدأ من هنا".
أبرز تصريحات الغبين:
  • إسرائيل تساهم في كل الصناعات والمجالات، وهي دولة اقتصادية قوية جدًا وليست هشة.
  • شعار تحرير فلسطين بات خطرًا جدًا، ويستخدمه معظم "الإرهابيين" ومن لديهم مشاريع تدميرية مثل إيران، كذريعة للتدخل في المنطقة العربية.
  • إيران دمرت إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن تحت راية تحرير فلسطين، وهي لم تطلق رصاصة واحدة تجاه إسرائيل.
  • هؤلاء يعتمدون على أن الشعب العربي غير قارئ، ويستغلون هذه الشعارات لتنفيذ مشاريعهم.
  • حان الوقت لأن يكون هناك سلام عادل بيننا وبين الإسرائيليين لخدمة المنطقة ليس فقط على مستوى الاستقرار السياسي، بل حتى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
  • العرب الذين جمعوا الأسلحة وكدسوها على مدار 70 عامًا من أجل تحرير فلسطين، استخدموها في قتل الشعب العربي وليس الإسرائيليين.
تصريحات مثيرة للجدل
  • ليست هذه المرة الأولى الذي يؤيد فيها الغبين التطبيع مع إسرائيل، ففي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، وجه رسالة لإسرائيل يطلب منهم تجهيز فنادقهم لأن العرب قادمون إليها.
  • قبلها بقليل، قال الغبين إن فلسطين حق تاريخي لليهود، وإن الإسرائيليين أولى بفلسطين من الفلسطينيين بزعم أن القرآن تحدث عن بني إسرائيل ولم يذكر اسم فلسطين.
  • من بين تصريحاته أيضًا: قضية فلسطين لم تعد تهمنا ولا يعنينا من يحكم القدس والتطبيع مع إسرائيل قادم، ولا يوجد خيار من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي إلا بالتطبيع الكامل مع اسرائيل اليوم قبل غد.
  • الغبين قال في تصريحات أكثر جرأة إن "إسرائيل لم تقصف أي مدينة عربية عكس صدام الذي قصف الرياض وقتل مدنيين. الجيوش العربية من جميع الدول، كانت تشارك بجيوشها وكانت تضرب وتحارب إسرائيل إلا أن إسرائيل لم تقصف أي دولة عربية".
  • تصريحات الغبين في كل مرة تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وغضبًا واسعًا لدى الفلسطينيين والعرب الرافضين للتطبيع.
المصدر
الجزيرة مباشر
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