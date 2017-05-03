محاولة الانقلاب في تركيا
الأربعاء 3 مايو 2017 17:57

محكمة يونانية ترفض طلبا تركيا جديدا بتسليم جنود أتراك

الجنود الأتراك أثناء خروجهم من مبنى المحكمة في اليونان
الجنود الأتراك أثناء خروجهم من مبنى المحكمة في اليونان
غيتي-أرشيف
رفضت محكمة يونانية الأربعاء طلبا ثانيا من تركيا لتسليم جنود هربوا لليونان في يوليو/تموز بعد محاولة انقلاب فاشلة.

وكان الطلب يسري على ثلاثة من ثمانية جنود هاربين. ورفض طلب لتسليم ثلاثة آخرين الأسبوع الماضي بينما لم تنظر بعد قضية الجنديين الباقيين.

وتقول تركيا إن الرجال ضالعون في مساعي الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان وأصدرت طلب تسليم ثانيا في يناير/كانون الثاني بعد أن رفضت أعلى محكمة في اليونان الطلب الأول الذي شمل الجنود الثمانية كلهم.

وقال ممثل الادعاء للمحكمة الأربعاء إن من المحتمل ألا يخضع الرجال الثلاثة لمحاكمة عادلة في تركيا.

وأضاف "ربما يتعرضون للتعذيب ولسلوك غير إنساني".

وسلطت القضية الضوء على العلاقات المتوترة غالبا بين اليونان وتركيا على خلفية خلافات حدودية والقضية القبرصية.

وكان ثلاثة عسكريين برتبة ميجر وثلاثة برتبة كابتن واثنان برتبة سارجنت هربوا في طائرة هليكوبتر من تركيا في 16 يوليو/تموز بعد الانقلاب الفاشل وهبطوا في اليونان حيث طلبوا اللجوء خوفا على حياتهم.

وينفي الجنود التهم الموجهة إليهم بمحاولة تعطيل الدستور وحل البرلمان والاستيلاء على طائرة هليكوبتر ومحاولة اغتيال أردوغان.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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تركيا
انقلاب عسكري
رجب طيب أردوغان
جنود أتراك
اليونان
محاولة الانقلاب

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