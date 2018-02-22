مصر
الخميس 22 فبراير 2018 19:24

محكمة مصرية تقضي بإعدام 21 شخصا

قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا على واحد وعشرين شخصاً من رافضي الانقلاب في دمياط.

كما قضت المحكمة على أربعة آخرين بالسجن المؤبد وعلى ثلاثة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في القضية نفسها.

وكانت النيابة قد وجهت للمحكوم عليهم عدة تُهَمٍ بينها الانضمام لجماعة محظورة والعمل على هدم مؤسسات الدولة واستهداف أفراد من الجيش والشرطة.

ونفت هيئة الدفاع عن المتهمين المحكوم عليهم كل تلك التهم ودفعت بأن القضية سياسية والتهم ملفقة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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