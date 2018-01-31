مصر
الأربعاء 31 يناير 2018 16:04

محكمة مصرية تحيل أوارق 10 متهمين إلى المفتي

الحكم بإعدام رجل أدين باغتصاب طفلة
صورة أرشيفية
أرشيف
قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق 10 متهمين للمفتي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة".

وحددت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، جلسة العاشر من مارس/آذار للنطق بالحكم على المتهمين العشرة وخمسة آخرين يحاكمون في نفس القضية، وكانت القضية تشمل 16 متهما لكن أحدهم توفي أثناء المحاكمة.

وأسندت النيابة للمتهمين- وبينهم 3 هاربين – أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس/آذار 2015 أسسوا جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة.

ويتعين على محاكم الجنايات في مصر أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام قبل إصدارها لكن رأيه استشاري وغير ملزم.

وفي حال صدور أحكام بالإعدام والحبس في القضية، سيكون بمقدور المدانين الطعن عليها أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
محكمة مصرية
متهمين
المفتي
إحالة
خلية
أمبابة

اقرأ أيضا

Thumbnail
الحكم بإعدام شخصين وإسقاط الجنسية عن 47 آخرين في البحرين
Thumbnail
عندما بكيت

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم