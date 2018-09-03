الاثنين 3 سبتمبر 2018 08:57
محكمة في ميانمار تقضي بالسجن 7 سنوات على صحفييْن من رويترز
أدان قاض في ميانمار صحفيين اثنين من وكالة رويترز بخرق قانون أسرار الدولة وحكم عليهما اليوم الإثنين بالسجن سبع سنوات.
الحكم:
- قال القاضي يي لوين إن الصحفيين وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) انتهكا قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لعهد الاستعمار عندما جمعا وثائق سرية.
- وأضاف القاضي: "المدعى عليهما... خرقا قانون الأسرار الرسمية وحكم عليهما بالسجن لمدة سبع سنوات. سيتم أخذ الوقت الذي قضاه المدعى عليهما من 12 ديسمبر في الاعتبار".
ردود الأفعال:
- طالب دعاة حرية الصحافة والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ودول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بتبرئة ساحة صحفيي رويترز.
- وقال الصحفي وا لون بعد النطق بالحكم: "لا أشعر بالخوف... لم أفعل شيئا خطأ... أنا أؤمن بالعدالة والديمقراطية والحرية".
- قال ستيفن جيه. أدلر رئيس تحرير وكالة رويترز في بيان "اليوم هو يوم حزين لميانمار ولصحفيي رويترز وا لون وكياو سوي أو وللصحافة في كل مكان". قد أمضى هذان الصحفيان الجديران بالإعجاب نحو تسعة أشهر في السجن بتهم زائفة تهدف إلى إسكات عملهما الصحفي وترويع الصحافة".
- قال السفير الأمريكي لدى ميانمار سكوت مارسيل "لا أشعر بالحزن من أجل وا لون وكياو سوي أو وعائلاتهما فحسب، لكن من أجل ميانمار أيضا".
- سكوت مارسيل: "إنه أمر مزعج للغاية بالنسبة لكل من ناضل بشدة هنا من أجل حرية الإعلام. أعتقد أنه يجب على المرء أن يسأل هل هذه العملية ستزيد أو تقلل من ثقة الناس في ميانمار في نظامهم القضائي".
خلفية:
- تعود وقائع القضية إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما تم توقيف الصحفيين بتهمة انتهاك أسرار الدولة بعدما حصلا على وثائق سرية خلال إجرائهما تحقيقا حول اضطهاد أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار.
- قال الصحفيان للمحكمة إن اثنين من مسؤولي الشرطة سلموهما أوراقا في مطعم بشمال العاصمة يانغون قبل لحظات من قيام ضباط آخرين باعتقالهما.
- وشهد أحد شهود الشرطة أن اجتماع المطعم كان دسيسة للإيقاع بالصحفيين لمنعهما أو معاقبتهما على تقاريرهما عن القتل الجماعي لمسلمي الروهينغيا.
المصدر
رويترز