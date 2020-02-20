السعودية
الخميس 20 فبراير 2020 19:34

محكمة سعودية ترفع عقوبة السجن ضد الشيخ القحطاني إلى 14 عاما

الشيخ محمد بن دليم القحطاني
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قال حساب معتقلي الرأي على موقع تويتر إن المحكمة الجزائية في السعودية رفعت الحكم ضد الشيخ محمد بن دليم القحطاني إلى 14 عاما و6 أشهر، ومنعه من السفر لمدة مماثلة.

وذكر الحساب المعني بالموقوفين في السعودية أن المحكمة قضت سابقا بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ على الشيخ القحطاني، وكذلك منعه من السفر لعشر سنوات.

وقضت المحكمة أيضا بمنع الظهور والتواصل الإعلامي لمدة 10 سنوات وإغلاق جميع حساباته، كما أصدرت حكما بتغريمه غرامة مالية.

وقال الحساب في وقت سابق، إن الشيخ القحطاني تجاوز الخامسة والستين، وأنه لا يزال رهن الاعتقال التعسفي بسبب نشاطه الحقوقي، على الرغم من تردي وضعه الصحي.

وأورد الحساب معلومات توضح أن الشيخ القحطاني يعاني من الإهمال الصحي الشديد وسوء التغذية، وأنه بدأ يعاني بعض المشاكل في القلب، مشيرا إلى أن كل ذلك يعتبر جزءا بسيطا مما يعانيه المعتقلون داخل السجون السعودية.

حملات ضد العلماء والكتاب

وتشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين.

وبحسب مراقبين، فإن من أسباب الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها، هيومن رايتس والعفو الدولية السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم وبالمحامين.

المصدر
الجزيرة مباشر
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محمد بن سلمان
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