تركيا وأمريكا
الجمعة 17 أغسطس 2018 18:14

محكمة تركية ترفض التماسا جديدا للقس الأمريكي

القس الأمريكي أندرو برانسون أثناء وصوله منزله بعد إخلاء سبيلة وفرض الإقامة الجبرية عليه
القس الأمريكي أندرو برانسون أثناء وصوله منزله بعد إخلاء سبيلة وفرض الإقامة الجبرية عليه
رويترز
رفضت محكمة تركية (الجمعة) طلبا لرفع الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد عن القس الأمريكي أندرو برانسون.
أبرز التطورات:
  • يحاكم برانسون في تركيا بتهم التجسس ودعم الإرهاب.
  • قرار محكمة العقوبات المشددة الثالثة بولاية إزمير التركية جاء بعد اعتراضٍ تقدم به محامي القس على قرار فرض الإقامة الجبرية وحظر مغادرة تركيا.
  • قررت المحكمة رفض الطلب ومواصلة فرض الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد على برانسون.
  • رفضت محكمة العقوبات المشددة الثانية في إزمير، طلباً بشأن رفع الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد، عن القس الأمريكي قبل يومين.
  • محكمة العقوبات المشددة الثانية فرضت أواخر الشهر الماضي، الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على برانسون بسبب وضعه الصحي.
  • تم توقيف برانسون في 9 من ديسمبر/ كانون الأول 2016، ويُحاكم بتهم التجسس ودعم منظمة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.
  • تصنف السلطات التركية منظمة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني بين المنظمات إرهابية.
  • طالبت الحكومة الأمريكية بالإفراج عن القس أندرو برانسون.
  • رفضت الحكومة التركية الطلب الأمريكي واعتبرته تدخلا في اختصاص القضاء التركي.
  • فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على وارداتها من الصلب والألومنيوم من تركيا.
  • ردت تركيا بالمثل وفرضت رسوما جمركية على واردتها من عدة سلع أمريكية.
المصدر
الأناضول
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تركيا
أمريكا
أندرو برانسون
القس الأمريكي
حزب العمال الكردستاني
منظمة غولن

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