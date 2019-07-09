الثلاثاء 9 يوليو 2019 22:30
محكمة تابعة للحوثيين تقضي بإعدام 30 شخصا بتهمة التجسس
أصدرت محكمة يمنية في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حكما بإعدام 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح دول التحالف الذي تقوده السعودية.
رد منظمة العفو الدولية على القرار:
- في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين اليوم على ثلاثين شخصية سياسية معارضة بالإعدام بتهمة التجسس لصالح التحالف الذي تقوده السعودية وبرّأت ستة آخرين".
- أحكام الإعدام التي صدرت على يد سلطة الأمر الواقع الحوثية ضد الأكاديميين والمعارضين السياسيين جزء من نمط ممنهج لتوظيف القضاء من أجل تسوية الحسابات السياسية بين الفرقاء.
- أحكام الإعدام ما هي إلا استهزاءٌ بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة.
#صنعاء: في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين اليوم على ثلاثين شخصية سياسية معارضة بالإعدام بتهمة التجسس لصالح التحالف الذي تقوده #السعودية وبرّأت ستة آخرين. نطالب السلطات الحوثية بإلغاء تلك الأحكام الجائرة وإطلاق سراحهم على الفور. #اليمن pic.twitter.com/0VGnFgYKU4— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) ٩ يوليو ٢٠١٩
- وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصدر قضائي إن "هناك أساتذة جامعات وطلاب جامعيون ونقابيون وخطباء مساجد وناشطون" بين المدانين.
- المصدر قال إن "جميع المحكوم عليهم بالإعدام في السجن، وجرى توقيفهم على فترات زمنية متباعدة في عدة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين".
- وفقا للمصدر، أدين هؤلاء بتهمة "التخابر مع دول العدوان عبر تزويد التحالف بإحداثيات".
- وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (يمنية أهلية مقرها جنيف) إن "المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أصدرت حكماً بالإعدام بحق 30 مختطفاً في سجون الجماعة، معظمهم قيادات تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح وموالين لهم، فيما حكمت ببراءة ستة اخرين".
- الحميدي اعتبر أن الأحكام صادمة وتشكل سابقة خطيرة ومؤشرا خطيرا على حجم الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المعارضين لهم في صنعاء.
- الحميدي أكد أن هذه المحاكمات منعدمة من الناحية القانونية حيث أن المحكمة لا تمتلك أي سلطة أو حق بمحاكمة هؤلاء الأشخاص، إلى جانب أنها لم تلتزم بمبادئ العدالة القضائية.
- الحميدي أوضح أنه "تم اعتقال هؤلاء الأشخاص عام 2015، وتم إخفاؤهم قسراً لمدة عام ونصف، وتعرضوا للتعذيب ولم يحظوا بحق الدفاع الكامل".
- رابطة أمهات المختطفين اليمنيين أدانت الأحكام في بيان صحفي، ووصفتها بانها "منعدمة الولاية".
- الرابطة حملت "المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي ما آلت إليه قضية أبنائهم المختطفين"، كما حملت جماعة الحوثي المسلحة المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا.
- منظّمة العفو الدولية طالبت بإلغاء حكم الإعدام وإطلاق سراح المحكومين.
- وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أدانت الحكم وطالبت بإطلاق سراح المحكومين فورا.
- الوزارة وصفت الحكم في بيان بأنه "جريمة يندى لها جبين البشرية، وتهم ما جاء الله بها من سلطان"، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذ من "ليس لهم من جرم إلا أنهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها المليشيا".
- ناشطون يمنيون أطلقوا حملة إلكترونية واسعة تضامناً مع المختطفين والمعتقلين الذين أصدر الحوثيون حكم الإعدام بحقهم.
- منذ تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن في مارس/ آذار 2015، صدرت في صنعاء أحكام بحق أشخاص عديدين حوكموا بتهمة مساندة التحالف في عملياته ضد الحوثيين.
- في مايو/ أيار 2018، أصدرت محكمة في صنعاء أحكاما بالإعدام بحق شخصين أدينا بالتجسس للسعودية.
- قبلها بأشهر وفي يناير/ كانون الثاني من نفس العام، صدر حكم بإعدام اليمنية أسماء ماطر العميسي (23 عاما) وشخصين آخرين بتهمة التجسس لصالح الامارات، الشريك الرئيسي للسعودية في قيادة التحالف، ولم تنفّذ هذه الاحكام بعد.
- وكالة الأنباء الفرنسية نقلت الثلاثاء عن مصدر قضائي في صنعاء إن "محكمة الاستئناف المتخصصة في قضايا الإرهاب خفّفت الحكم على أسماء العميسي من الإعدام إلى السجن 15 عاما".
- منظمة العفو الدولية قالت إن أسماء تواجه "تهما لا أساس لها من الصحة.. لم يفت الأوان بعد لمطالبة المحكمة الحوثية بإلغاء عقوبة الإعدام بحقها وبإطلاق سراحها على الفور".
- بحسب ناشطين يمنيين في حقوق الانسان، فان أسماء، الأم لولدين، هي أول يمنية يصدر بحقها حكم بالإعدام في قضية أمنية.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية