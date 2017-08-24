كرة القدم
الخميس 24 أغسطس 2017 10:17

محكمة برازيلية تقضي بحبس روبرتو كارلوس 3 أشهر

نجم كرة القدم البرازيلي, روبرتو كارلوس
غيتي
أصدرت محكمة ريو دي جانيرو البرازيلية، مساء الأربعاء، حكمًا بحبس لاعب كرة القدم السابق البرازيلي روبرتو كارلوس، لمدة 3 أشهر، لتأخره عن دفع نفقة نجليه.

ووفقًا لصحيفة "غلوبو" البرازيلية، تقرر حبس كارلوس لمدة ثلاثة شهور لتأخره في دفع نفقة نجليه، إذ كان من المفترض أن يقوم بسداد مبلغ 44 ألف ريال برازيلي (نحو 20 ألف دولار).

وأضافت الصحيفة، أن الجلسة كانت سرية في محكمة الأسرة بريو دي جانيرو.

ويعتبر كارلوس (44 عامًا) أحد نجوم كرة القدم البرازيلية، حيث توّج بالعديد من الألقاب خلال مسيرته الاحترافية في بالميراس البرازيلي، وريال مدريد الإسباني، وفنربهتشه التركي.

وعلى الصعيد الدولي، فاز كارلوس مع "راقصي السامبا" ببطولات كأس العالم وكوبا أمريكا (مرتان) في كل منهما، إضافة إلى كأس القارات مرة واحدة.

وفور اعتزاله الساحرة المستديرة، توجه كارلوس لعالم التدريب ليتولى الإدارة الفنية لفرق تركية مثل سيفاس سبور وبلدية آكهيصار سبور، ونادي دلهي ديناموز الهندي.

ويشغل كارلوس حاليًا منصب سفير نادي ريال مدريد في قارة آسيا ومنطقة الأوقيانوس.

المصدر
الأناضول
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محكمة ريو دي جانيرو البرازيلية
روبرتو كارلوس
لاعب كرة قدم برازيلي
دفع نفقة
حبس

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