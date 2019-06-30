محكمة بحرينية تقضي بإلغاء سحب جنسية 92 شيعيا

البحرين تشهد اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011



قضت محكمة الاستئناف البحرينية، الأحد، بإلغاء قرار سحب جنسية 92 شخصا من أصل 138 شيعيا صدرت بحقهم في أبريل/ نيسان أحكام بالسجن وسحب الجنسية بعدما أدينوا بتشكيل حزب بأمر من إيران.

التفاصيل: أيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة بحق جميع المتهمين الـ 138.

هذا ليس حكما نهائيا، إذ يتوقع أن تحال القضية الى محكمة التمييز لتُصدر الحكم النهائي، حسبما أفاد مصدر قضائي.

المصدر قال لوكالة "فرانس برس": محكمة الاستئناف العليا الجنائية البحرينية ألغت عقوبة إسقاط الجنسية عن 92 شيعيا أدينوا بقضية تنظيم ما بعرف ب(حزب الله البحريني) لكنها أيدت عقوبات السجن عليهم.

كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت في أبريل/ نيسان بسجن 69 شيعيا مدى الحياة، و39 آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات، و23 شخصا بالسجن لمدة سبع سنوات، وستة متهمين لثلاث سنوات، ومتهم واحد لخمس سنوات، وبتجريد المتهمين الـ138 من جنسيتهم.

أدين هؤلاء المتهمين بمحاولة تشكيل "جماعة إرهابية" على غرار حزب الله اللبناني، حليف إيران. تراجع بعد إدانة دولية بحسب "مركز البحرين للحقوق والديمقراطية"، هذه أكبر مجموعة من الأشخاص يتم الحكم عليهم وتجريدهم من جنسيتهم في محاكمة واحدة منذ بداية الدعاوى القضائية ضد ناشطين شيعة.

بعد صدور الأحكام إثر المحاكمة الجماعية في أبريل/ نيسان، ألغى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أحكاما بإسقاط جنسية 551 شخصا، في بادرة أتت بعد أيام من تعبير الأمم المتحدة عن قلقها تجاه أحكام سحب الجنسية في المملكة الخليجية.

المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قالت إن المحاكمات في المملكة "تثير قلقاً بالغاً حول تطبيق القانون". تعديل القانون تزامنا مع حكم محكمة الاستئناف، الأحد، أجرى الملك البحريني تعديلا جديدا على قانون سحب الجنسية، هو الثاني منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2011.

التعديل الجديد أضاف المدانين بجرائم مرتبطة بـ"الارهاب" إلى قائمة الأشخاص المعرضين لسحب الجنسية. وكان التعديل الأول نص على شمول الأشخاص الذين يضرون "بمصالح" البحرين أو يمارسون عملا "يناقض الولاء لها" بهذا القانون.

عاهل البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

جاء في الفقرة الجديدة المضافة للقانون أنه يجوز إسقاط الجنسية البحرينية عن شخص في حال تمت إدانته "في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 و12 و17 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الارهابية".

تنص المواد الأربع على عقوبات بالسجن بحق من يحدثون "عمداً كارثة بأية وسيلة من وسائل النقل الجوي أو المائي أو البري العامة تنفيذاً لغرض إرهابي"، ومن "استغل" إدارة منظمة "في الدعوة إلى ارتكاب" جريمة، ومن تخابر مع جهة "تمارس نشاطاً إرهابياً يكون مقرها خارج البلاد"، ومن "يحرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذ لغرض إرهابي". خليفات: تشهد البحرين اضطرابات منذ 2011، حين قادت الأغلبية الشيعية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية، تظاهرات ضخمة تعاملت معها السلطات بقبضة من حديد.

بدأ النظام القضائي في البحرين بتجريد النشطاء من جنسيتهم عام 2012. ومذاك، تقدر منظمات حقوقية أن عدد إجمالي الذين أُسقطت جنسيتهم بلغ 990 شخصا.

منذ 2011، تكثفت محاكمات المعارضين وسُجن مئات المنشقين وتم تجريدهم من جنسياتهم. كما تم حل الحركة الرئيسية للمعارضة الشيعية "الوفاق"، وكذلك جماعة المعارضة الليبرالية "وعد".

لكن السلطات تنفي ممارسة أي سياسة تمييزية، مؤكدة أنها تواجه جماعات عنيفة مرتبطة بإيران المجاورة التي تنفي بدورها اتهامات المنامة.

البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد خفف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة لهذا البلد منذ تسلمه الحكم في يناير/كانون الثاني 2017.