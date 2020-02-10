محكمة إسرائيلية تقضي بسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهرا (فيديو)
وقال مصدر من داخل المحكمة لـ" الجزيرة مباشر" إن الحكم فيه تفاصيل لم تتضح أبعادها حتى الآن خصوصًا فيما يتعلق بالمدة التي قضاها الشيخ وهي ١١ شهرًا في سجون الاحتلال ومسألة الحبس المنزلي والحظر الإلكتروني.
وفيما رفض المصدر الإدلاء بتفاصيل أخرى، اكتفي بالقول إنه من المقرر أن تقوم هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح بعقد مؤتمر صحفي لشرح الحكم وتفصيلاته في وقت لاحق من اليوم الإثنين، بينما نُظمت مسيرة أمام مقر محكمة الاحتلال دعمًا للشيخ رائد صلاح وتنديدًا بالحكم.
ومن المفترض أن يجري بموجب قرار محكمة الاحتلال تخفيض محكومية الشيخ رائد صلاح بواقع 11 شهرا كان قد قضاها داخل السجون الإسرائيلية في الفترة السابقة ما يعني أنه سيقضي مدة 17 شهرا أخرى في السجن.
وتتمحور التهم الموجهة ضد صلاح "بالتحريض على الإرهاب" في أقواله خلال خطبتي جمعة وخطبة جنازة، بالإضافة لمقالات كتبها في يوليو/ تموز 2017 تضامنًا مع فلسطينيين احتجوا أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك.
وكانت محكمة الاحتلال قد دانت الشيخ صلاح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهم "التحريض على الإرهاب" و"دعم تنظيم محظور".
وتفرض محكمة الاحتلال منذ أكثر من عام حظرًا إلكترونيًا على الشيخ صلاح، وتمنعه من الإدلاء بأي تصريحات صحفية لوسائل الإعلام أو النشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار الحظر بعد إعادة محاكمة الشيخ صلاح للمرة الثانية بعد خروجه من السجن حيث أمضى 11 شهرًا في عزل انفرادي عام 2017، وتم الإفراج عنه بشروط مقيّدة كان من بينها الحبس المنزلي والحظر الإلكتروني وإبعاده عن مسقط رأسه في مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل.
وشهد محيط مبنى المحاكم في مدينة حيفا داخل الخط الأخضر، وجودا كبيرا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة وعدد من نواب الكنيست العرب عن القائمة المشتركة، إلى جانب الشيخ صلاح وعائلته.
وطالبت النيابة العامة بفرض عقوبة على الشيخ صلاح بما لا يقل عن السجن الفعلي لمدة 4 أعوام ونصف العام، بزعم أن العقوبة تتناسب مع التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام.
ويحاكم الشيخ صلاح منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط في المسجد الأقصى والتي اندلعت بسبب قيام قوات الاحتلال بتركيب بوابات إلكترونية عام 2017 لتفتيش المصلين من أبناء القدس المحتلة قبل دخول المسجد للصلاة، وهو المخطط الذي تم إجهاضه في حينه.