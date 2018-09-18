الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 18:49
محكمة أوربية تنصف بلجيكية طردها قاض من محكمة بسبب حجابها
عدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، الخميس، قرار محكمة بلجيكية طرد سيدة من قاعتها بسبب حجابها أمرا "غير منصف" لتنصف صاحبة القضية التي رفعتها قبل 10 سنوات.
التفاصيل:
- رفعت هاجر لاشيري دعوى قضائية أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان عام 2008 للاعتراض على قرار هيئة محكمة بلجيكية طردها من قاعتها بسبب رفضها خلع الحجاب.
- كانت هاجر حينها قد استدعيت لجلسة مرافعة للإدلاء بإفادتها في قضية تخص مقتل أخيها عام 2007.
- قضت المحكمة الأوربية بأن طرد السيدة من القاعة "ينتهك المادة التاسعة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي تؤكد على حرية الفكر والعقيدة والدين".
- اعتبرت المحكمة الأوربية أن المحكمة البلجيكية بقرارها "قيّدت حق لاشيري في حرية إظهار انتمائها الديني".
المصدر
الأناضول
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