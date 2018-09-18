بلجيكا
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 18:49

محكمة أوربية تنصف بلجيكية طردها قاض من محكمة بسبب حجابها

أرشيفية
الجزيرة
عدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، الخميس، قرار محكمة بلجيكية طرد سيدة من قاعتها بسبب حجابها أمرا "غير منصف" لتنصف صاحبة القضية التي رفعتها قبل 10 سنوات.
التفاصيل:
  • رفعت هاجر لاشيري دعوى قضائية أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان عام 2008 للاعتراض على قرار هيئة محكمة بلجيكية طردها من قاعتها بسبب رفضها خلع الحجاب.
  • كانت هاجر حينها قد استدعيت لجلسة مرافعة للإدلاء بإفادتها في قضية تخص مقتل أخيها عام 2007.
  • قضت المحكمة الأوربية بأن طرد السيدة من القاعة "ينتهك المادة التاسعة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي تؤكد على حرية الفكر والعقيدة والدين".
  • اعتبرت المحكمة الأوربية أن المحكمة البلجيكية بقرارها "قيّدت حق لاشيري في حرية إظهار انتمائها الديني".
المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
بلجيكا
المحكمة الأوربية
حقوق الإنسان
الحجاب
محكمة
القضاء

اقرأ أيضا

Thumbnail
تقرير: إصلاحات السعودية توجع مصر
Thumbnail
ميغان تدعم مبادرة في المركز الإسلامي بلندن

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم