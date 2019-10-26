الولايات المتحدة
السبت 26 أكتوبر 2019 10:30

محكمة أمريكية تقضي بصحة مساءلة ترمب وتأمر بتسليم تقرير مولر

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
أقرت قاضية أمريكية، الجمعة، قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون في الكونغرس ضد الرئيس دونالد ترمب.
التفاصيل
  • القاضية بيرل هويل أمرت إدارة ترمب بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016.
  • في انتصار كبير لمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، رفضت القاضية دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترمب.
  • القاضية: المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسمي لبدء التحقيق.
  • القاضية منحت وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حٌجبت من تقرير مولر.
  • نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وصفت الحكم بأنه "ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترمب جعل نفسه فوق القانون".
  • وزارة العدل احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين يتطلب الأمر أن تظل سرية.
  • القاضية: وزارة العدل على خطأ. حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية.
  • القاضية: حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل واف.
  • كيري كوبيك المتحدثة باسم وزارة العدل: الوزارة تراجع القرار.
خلفية
  • لا يتركز تحقيق المساءلة على تقرير مولر، وإنما على طلب ترمب من أوكرانيا التحقيق في أنشطة نجل منافسه السياسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.
  • الدستور الأمريكي يمنح مجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة.
  • طلب الديمقراطيون الاطلاع على المعلومات المحجوبة من تحقيق مولر في إطار مساعيهم لإعداد قضية لعزل ترمب.
  • مولر كان قد قال إن تحقيقه لم يجد أدلة كافية على أن ترمب وحملته شاركا في مؤامرة جنائية مع روسيا.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الولايات المتحدة
عزل ترمب
الكونغرس
مساءلة ترمب

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