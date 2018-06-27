الولايات المتحدة
الأربعاء 27 يونيو 2018 23:30

محكمة أمريكية تسجن ليبيا متهم بتدبير هجوم بنغازي 22 عاما

آثار الهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي عام 2012
آثار الهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي عام 2012
غيتي-أرشيف
قالت وزارة العدل الأمريكية إن حكما بالسجن 22 عاما صدر اليوم الأربعاء على أحمد أبو ختالة، مدبر الهجوم الدامي على المجمعات الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي في ليبيا.

وأدين أبو ختالة في تهم تتعلق "بالإرهاب" واتهامات أخرى.

وقدمت الحكومة الأمريكية ما قالت إنه أدلة تظهر أن " أبو ختالة قاد مجموعة مسلحة متطرفة اسمها أبو عبيدة ابن الجراح، والتي نفذت هجوم بنغازي." في 11 سبتمبر/أيلول 2012.

كانت هيئة محلفين أمريكية أدانت في نوفمبر تشرين الثاني أبو ختالة، وهو ليبي، في أربعة فقط من 18 تهمة كان يواجهها وبرأته من تهم بينها القتل.

وقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرون في الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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أمريكا
ليبيا
هجوم بنغازي
أحمد أبو ختالة

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