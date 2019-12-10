الأردن وإسرائيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 08:35

محكمة أردنية تسجن اثنين خططا لهجمات على إسرائيل

قوات الأمن الأردنية فرضت طوقا أمنيا حول مبنى السفارة الإسرائيلي بعمّان عقب مقتل أردنيين اثنين
رويترز-أرشيفية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكمين بالسجن بحق اثنين من الأردنيين خطط أحدهما لاستهداف السفارة الإسرائيلية وموظفيها عام 2018، بينما خطط الثاني لهجمات داخل إسرائيل.
التفاصيل
  • أصدرت المحكمة حكما بالسجن 8 سنوات على  خالد أبو ريا، 33 عاما، بتهمة "التهديد بالقيام بأعمال إرهابية تزعزع النظام العام وترويع الأشخاص".
  • قُبض على أبو ريا في في يوليو/ تموز 2018 بتهمة التخطيط لاستهداف السفارة الإسرائيلية وموظفيها.
  • ذكرت لائحة الاتهام أنه "إثر الأحداث الدائرة في غزة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وخلال شهر يونيو/ حزيران 2018 تولدت لدى أبو ريا فكرة القيام بعملية عسكرية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان".
  • أضافت المحكمة أن أبو ريا أعد "خطة لتنفيذ العملية باستخدام سلاح ناري (...) لإطلاق عيارات نارية على السفارة والعاملين فيها لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين".
  • حسب المحكمة استفتى أبو ريا شيوخاً في جواز تنفيذه الاعتداء، قبل أن يُقبض عليه.
  • كما أصدرت المحكمة حكما بالسَجن 3 سنوات على أردني آخر يدعى منير إبراهيم، 27 عاما، بعد إدانته بتهمة "التهديد باستخدام العنف".
  • حسب لائحة الاتهام قرر إبراهيم تنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود إسرائيليين وعاين منطقة المغطس قرب البحر الميت "كونها قريبة من الجانب الإسرائيلي من أجل التسلل من خلالها".
  • أوضحت المحكمة أنه قُبض على إبراهيم في أغسطس/ آب 2018، بينما كان يحاول التسلل من خلال الأسلاك الشائكة الفاصلة بين الحدود الأردنية وإسرائيل في منطقة البحر الميت.
خلفيات
  • في 6 من ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
  • في مايو/ آيار 2018، نقلت واشنطن سفارتها في إسرائيل إلى القدس.
  • في العام 2017، اندلعت أزمة دبلوماسية بين الأردن وإسرائيل عندما قتل أحد حراس السفارة الإسرائيلية في عمان اثنين من الأردنيين، في عمل وصفته إسرائيل بالدفاع عن النفس.
  • عقب الحادث، عاد الحارس وغيره من موظفي السفارة إلى إسرائيل حيث أغلقت السفارة في عمان لعدة أشهر.
  • يحاكم أحد الإسرائيليين في الأردن بتهمة التسلل بشكل غير قانوني وحيازة مخدرات.
  • يرتبط الأردن بإسرائيل بمعاهدة سلام منذ العام 1994.
المصدر
وكالات
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الأردن
إسرائيل
أحكام بالسجن
السفارة الإسرائيلية في الأردن

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