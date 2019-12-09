الاثنين 9 ديسمبر 2019 23:43
محكمة أردنية تسجن اثنين خططا لهجمات ضد إسرائيل
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكمين بالسجن بحق اثنين من الأردنيين خطط أحدهما لاستهداف السفارة الإسرائيلية وموظفيها عام 2018، فيما خطط الثاني لهجمات داخل إسرائيل.
التفاصيل
- المحكمة أصدرت حكما بالسجن 8 سنوات بحق خالد أبو ريا، 33 عاما، بتهمة "التهديد بالقيام بأعمال إرهابية تزعزع النظام العام وترويع الأشخاص".
- تم القبض على أبو ريا في في يوليو/ تموز 2018 بتهمة التخطيط لاستهداف السفارة الإسرائيلية وموظفيها.
- لائحة الاتهام قالت إنه "إثر الأحداث الدائرة في غزة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وخلال شهر يونيو/ حزيران 2018 تولدت لدى أبو ريا فكرة القيام بعملية عسكرية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان".
- المحكمة أضافت أن أبو ريا أعد "خطة لتنفيذ العملية باستخدام سلاح ناري (...) لإطلاق عيارات نارية ضد السفارة والعاملين فيها لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين".
- حسب المحكمة قام أبو ريا باستفتاء شيوخ حول جواز تنفيذه الاعتداء، قبل أن يتم القبض عليه.
- كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن 3 سنوات بحق أردني آخر يدعى منير إبراهيم، 27 عاما، بعد إدانته بتهمة "التهديد باستخدام العنف".
- حسب لائحة الاتهام قرر إبراهيم تنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود إسرائيليين وعاين منطقة المغطس قرب البحر الميت "كونها قريبة من الجانب الإسرائيلي من أجل التسلل من خلالها".
- المحكمة أوضحت أنه تم القبض على إبراهيم في أغسطس/ آب 2018، بينما كان يحاول التسلل من خلال الأسلاك الشائكة الفاصلة بين الحدود الأردنية وإسرائيل في منطقة البحر الميت.
خلفيات
- في 6 من ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
- في مايو/ آيار 2018، نقلت واشنطن سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.
- في العام 2017، اندلعت أزمة دبلوماسية بين الأردن وإسرائيل عندما قتل أحد حراس السفارة الإسرائيلية في عمان اثنين من الأردنيين، في عمل وصفته إسرائيل بالدفاع عن النفس.
- عقب الحادث، عاد الحارس وغيره من موظفي السفارة إلى إسرائيل حيث أغلقت السفارة في عمان لعدة أشهر.
- يحاكم أحد الإسرائيليين في الأردن بتهمة التسلل بشكل غير قانوني وحيازة مخدرات.
- يرتبط الأردن مع إسرائيل بمعاهدة سلام منذ العام 1994.
المصدر
وكالات