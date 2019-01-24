"محطات" مر بها الاقتصاد المصري منذ ثورة يناير

بعد مرور 8 سنوات على ثورة 25 يناير 2011 في مصر، ترصد "الجزيرة مباشر" أهم المتغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري قبل وبعد ثورة يناير.

وتعقيبًا على هذه الأرقام يقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي "ثم مجموعة من التغيرات السلبية شهدها الاقتصاد المصري في ظل الانقلاب العسكري".

ويتضح ذلك من خلال البيانات المعروضة بالجدول:

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