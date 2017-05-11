محطات رياضية في أسبوع

تقرير الناقد الرياضي د. علاء صادق

بعيدا عن مباريات وبطولات كرة القدم وأحداثها المثيرة نتوقف أسبوعيا كل خميس مع عدد من الأحداث الكبرى في عالم الرياضة لنقدمها لكم .. ونحرص باستمرار على كشف الجانب القصصي من الحدث لنضفي على الأمر مزيدا من التشويق.

الهنغارية انيتا جوربيش على طريق رونالدو

بعد أيام قليلة من التتويج تحتفل لاعبة كرة اليد الهنغارية انيتا جوربيش يوم السبت 13 مايو بعيد ميلادها الرابع والثلاثين .. ولا تظهر تلك السنوات مطلقا على مظهر الحسناء الرشيقة القوية ولا على سرعتها ونشاطها ومهاراتها ولا على براعتها الفائقة في الدفاع ولا على انطلاقاتها الهائلة في الهجوم الخاطف.

الهنغارية انيتا جوربيش

انيتا الفائزة بجائزة الاتحاد الدولي لكرة اليد عام 2005 أصبحت المرشحة الأولى لاستعادة اللقب الكبير (على غرار ما يفعل البرتغالي كريستيانو رونالدو المرشح القوي للفوز بلقب أحسن لاعب كرة قدم في العالم بعد 9 أعوام من تتويجه في عام 2008) .. وازدادت فرص الهنغارية انيتا جوربيش في الفوز بالجائزة العالمية بعد قيادتها لناديها الهنغاري جيورى اودى ايتو في استعادة اللقب الأوربي الأكبر لدور الأندية الأبطال (شامبيونزليغ) بعد عام واحد من خسارتها في النهائي .. وأكملت انيتا هاتريك الألقاب في تلك البطولة التي أحرزتها مرتين مع جيورى اودى ايتو عامى 2013 و2014 (تماما كما يسيطر ريال مدريد حاليا على دورى الأبطال الأوربي شامبيونزليغ وهو البطل 2014 و2016 ويلعب نهائي 2017 ضد يوفنتوس الإيطالي).

انيتا قائد فريقها وكابتن المنتخب الهنغاري لعبت دورا ممتازا في فوز جيورى اودى ايتو في المباراة النهائية قبل أيام على اتش. سى. فاردار المقدوني 31-30 بعد وقت إضافي في المباراة النهائية بعد وصول الطرفين إلى التعادل 26-26 في نهاية الوقت الأصلي .. وأحرزت انيتا هدفين ومررت لزميلاتها ثلاث كرات حاسمة من الأهداف الخمسة التي احرزت في الوقت الإضافي لتنهي المسابقة بلا أي هزيمة في كل الأدوار .. وتصدرت انيتا قائمة الهدافات في النهائي برصيد 7 أهداف وكانت قد أحرزت 9 أهداف في مرمى بودوكونوس المقدوني في نصف النهائي.

انيتا جوربيش خطفت الأضواء من كل لاعبات العالم في الفترة بين 2004 و2008 ثم خفت ضوئها قليلا لأربع سنوات قبل أن تعود متوهجة في 2013 وتقدم أفضل مستوياتها طوال تاريخها.. وهى الهدافة الأولي في تاريخ اللعبة في بلادها برصيد زاد على 1300 هدف وأحرزت هدفها رقم 1000 في مباراة دولية ضد أوكرانيا عام 2015.. وانيتا متزوجة من نجم كرة القدم الهنغاري المعتزل اوتو فينشى الذى احترف في إسبانيا وألمانيا وسويسرا في التسعينات ومطلع الألفية .. وليدهما طفل بولديزار الذي تتنازعه رياضتا كرة القدم وكرة اليد وهو لا يزال في عامه الثاني.

من يتلاعب بالثواني في السلة الأمريكية؟

لا يختلف اثنان من خبراء الرياضة في العالم أن بطولة كرة السلة الأمريكية للمحترفين (إن. بى. إيه) هي مسابقة الدوري الأقوى والأعلى مستوى بين كل الرياضات في العالم .. ويخوض الفائز بها عددا من المباريات لا يقل عن 96 مباراة خلال الموسم بينما تخوض كل الفرق العاجزة عن التأهل إلى النهائيات 82 مباراة سنويا.

وتتميز المسابقة بارتفاع مستوى التنظيم والمهارات والتحكيم والجوانب التقنية إلى أعلى الدرجات .. ولكن البطولة التي وصلت إلى دورها قبل الأخير (يلتقي غولدن ستيت واريورز مع سان انطونيو سبيرز على زعامة القسم الغربي بينما ينتظر كليفلاند كافالييرز الفائز من بوسطن سلتيكس وواشنطن ويزاردز في نهائي القسم الشرقي) شهدت حادثة مؤسفة وفريدة في مباراة هيوستن روكيتس الخامسة ضد سان انطونيو في نصف النهائي الغربي.

كان باقيا على نهاية الشوط الرابع والمباراة 17 ثانية عندما قفز جيمس هاردن هداف روكيتس لتنفيذ رمية قفز ثلاثية وفريقه خاسر 109-107 وهو ما يضمن تقدم روكيتس في حالة نجاحه .. ولكن الأرجنتيني المخضرم مانيو جينوبيلى (أعلن اعتزاله في نهاية الموسم) نفذ أعلى قفزة له خلال الموسم ومنع كرة هاردن بطريقة قانونية .. ورغم أن الكرة ظلت في الملعب مع لاعبي سبيرز إلا أن الساعة توقفت عند الثانية 16,7 لمدة ثلاث ثوانٍ كاملة بلا مبرر ثم استؤنفت مجددا مما يعنى إطالة زمن المباراة بثلاث ثوان .. وبعدها احتسب خطأ ضد روكيتس وأحرز سبيرز نقطة جديدة وفاز 110-107 وصعد للنهائي.

الخطأ التقني الغريب لم يؤثر على نتيجة اللقاء لأن سبيرز المتضرر من زيادة الوقت أنهاها فائزا.. ولكنه فتح بابا للتساؤلات في الصحافة الأمريكية عن ضرورة محاسبة الأشخاص المتلاعبين أو الفاقدين لتركيزهم في طاقم التحكيم المختص بالتوقيت.

هاتريك فورميلا وان تخدم كرة القدم

بعد الأهداف الثلاثة الشهيرة لكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في مرمى جاره الإسباني اتليتكو مدريد في ذهاب نصف نهائي شامبيونزليغ.. زاد استعمال كلمة هاتريك (وهي تعنى إحراز لاعب لثلاثة أهداف في مباراة واحدة) على مواقع التواصل الاجتماعي لتصل إلى المركز السبعين بين الكلمات الأكثر استخداما عند عشاق الرياضة في ماكينة البحث غوغل.

الطريف أن المتخصصين اكتشفوا أن عددا من عشاق رياضة سباقات السيارات فورميلا وان ساهموا في زيادة استخدام الكلمة في محرك البحث رغم أنهم لا يتابعون نهائيا المسابقة ولا مباريات كرة القدم ولا نجومها.. ولكن كلمة هاتريك مشهورة أيضا عند النجوم في سباقات السيارات وهى تعنى أن يتمكن نفس السائق من تحقيق ثلاثة أمور كبري في سباق واحد .. وهى تسجيل أحسن زمن في السباق التجريبي الذى يقام في اليوم السابق للانطلاق وبالتالي يبدأ السباق من المركز الأول.. ويواصل تألقه بتحقيق الزمن الأفضل بين كل المتسابقين لإحدى اللفات خلال السباق وأخيرا يتوج بطلا للسباق.

وعلى مدار تاريخ سباقات الفورميلا وان يتصدر الألماني المعتزل مايكل شوماخر قائمة السائقين الأكثر تسجيلا للهاتريك برصيد 22 مرة .. ويتبعه ثانيا البريطاني القديم جون كلارك 11 مرة بفارق هاتريك واحد عن النجم الحالي لويس هاميلتون.