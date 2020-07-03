محامي محمد سلطان: الببلاوي يحاول تحصين نفسه.. وسنقاضي مسؤولين آخرين

قال محامي الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان، إيريك لويس، إن طريقة مقاضاة رئيس الوزراء المصري الأسبق، حازم الببلاوي، في الولايات المتحدة تتماشى مع قانون حماية ضحايا التعذيب.

وأضاف لويس في حديث لبرنامج "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر إن مصر عضو في معاهدة قضائية ما يجعل مقاضاة الببلاوي أمرًا طبيعيًا، وهي ليست -كما يثار- قضية تهدف للضجة الإعلامية، وإنما هي قضية فعلية ويتمسك أصحابها بمحاكمة الببلاوي.

وتابع: "يحاول الببلاوي الإفلات من هذه المحاكمة، والحصول على حصانة من وزارة الخارجية الأمريكية، ولكن وزارة الخارجية تقف ضد التعذيب ولا تمنح الحصانة لمرتكبي جرائم التعذيب والانتهاكات".

واستطرد لويس: "تريد المحكمة أن تعرف ما الدور الذي لعبه الببلاوي خلال مذبحة رابعة العدوية؟ وما الأوامر التي أصدرها؟ ولمن؟ إن هذه المحكمة تمثل عواقب ما فعله آنذاك".

وقال محامي محمد سلطان للجزيرة مباشر: الببلاوي موجود في الولايات المتحدة ولا يتمتع بحصانة لذلك يمكن للمحكمة الأمريكية أن تطلب مثوله أمامها، وإذا غادر إلى خارج الولايات المتحدة فلا يمكننا أن نمنعه من السفر لكننا سنستمر في قضيتنا، وإذا حضر مسؤولون مصريون آخرون إلى الولايات المتحدة فيمكننا مقاضاتهم".

ويعمل الببلاوي حاليًا مديرًا تنفيذيًا في صندوق النقد الدولي، ويمكن للمحكمة استدعاؤه في أي وقت للمثول أمامها، وكان يشغل منصب رئيس الوزراء بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع عام 2013) على الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

واتهم مشرعون في مجلس النواب الأمريكي السيسي بالهجوم على النظام القضائي الأمريكي، وذلك وفق رسالة حصلت عليها "فورين بوليسي"، بعد أن اعتقلت السلطات المصرية أحد المدافعين الأمريكيين عن حقوق الإنسان.

وقالت فورين بوليسي في تقرير حصري "إن نوابًا بالكونغرس وجهوا رسالة إلى القاهرة، طالبوا خلالها وقف التحرش بأسرة الناشط محمد سلطان".

يأتي ذلك في أعقاب اعتقال نظام السيسي أعمام الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان؛ للضغط عليه بعد تقدمه، الإثنين الموافق الأول من يونيو/حزيران الماضي، بطلب محاكمة الببلاوي، واتهامه أمام محكمة منطقة واشنطن العاصمة بالمسؤولية المباشرة عن تعذيب سلطان".

مصر: #نحن_نسجل توثق استهداف عائلة الناشط الحقوقي المصري #محمد_سلطان، وإخفاء والده من مقر احتجازه بعد الدعوى القضائية التي أقامها ضد "حازم الببلاوي" رئيس الوزراء المصري السابق.



البيان كاملاً:https://t.co/kSG0VBtYC0 pic.twitter.com/3LcN1vVuME — We Record - نحن نسجل (@WeRecordAR) June 25, 2020

وتقدَّم سلطان بطلب محاكمة الببلاوي بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسؤولون في دول أجنبية.

تم بالأمس تسليم المدعى عليه حازم الببلاوي في منزله في ولاية ڤيرجينيا على يد محضر عريضة الدعوى التي أقمتها عليه وآخرين يوم الاثنين الماضي وتكليفه بالحضور أو استدعاء محامي لمحكمة دائرة واشنطن دي سي الفدرالية.



الدعوى: https://t.co/qL5MrubFvc pic.twitter.com/ftJSniWvtN — Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltanlife) June 4, 2020

المسائية .. دعوى قضائية في واشنطن ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي

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