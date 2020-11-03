الانتخابات الأمريكية
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 23:54

محامي ترمب السابق يعلن تصويته لصالح بايدن.. والرئيس يرد

المحامي الشخصي السابق لترمب أعلن تصويته لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
تويتر
أعلن المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تصويته لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونشر مايكل كوهين، تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" قال فيها: "خمنوا ما فعلته اليوم"، ثم أضاف وسم "بايدن هاريس" في إشارة لتصويته لصالح المرشح الديمقراطي.

وكوهين محام عمل لمصلحة ترمب منذ عام 2006 وحتى مايو/أيار 2018، وبعدها بشهر بدأ تحقيق فيدرالي ضده أدى إلى سجنه بتهم "التهرب الضريبي والبيانات الكاذبة وانتهاك تمويل الحملات الانتخابية".

ويقضي الرجل حاليا ما تبقى من عقوبته البالغة 3 سنوات في منزله في نيويورك، بعدما أطلق سراحه من السجن وسط مخاوف من انتشار كورونا.

وكان كوهين انقلب على ترمب، ووصفه بـ"الغشاش والكذاب والمتنمر والفاسد والعنصري والمخادع والمعتدي" وقال إنه ذلك الشخص المهتم باستغلال الرئاسة للحصول على فوائد مالية شخصية. فيما رد ترمب باعتبار كوهين مجرد "جرذ وكاذب".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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