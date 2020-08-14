الولايات المتحدة
الجمعة 14 أغسطس 2020 14:11

محامي ترمب السابق يتعهد بكشف "هياكل الرئيس العظمية"

مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس ترمب، في شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي-أرشيفية
رويترز
تعهد مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن يكشف كيف تلاعب ترمب في انتخابات عام 2016 بمساعدة روسية في كتاب يقوم بنشره.

وكتب كوهين في مقدمة كتابه، وهي المقدمة التي نشرها على الإنترنت يوم الخميس "ترمب غشّ في الانتخابات بتواطؤ روسي كما ستكتشفون في هذه الصفحات لأن فعل أي شيء، وأعني أي شيء، من أجل 'الفوز' كان دائما نموذج عمله وأسلوب حياته".
ولم تكشف المقدمة الكتاب القادم بعنوان "خائن.. مذكرات" (ديسلويال.. إيه ميموار) والمؤلفة من 3700 كلمة عن أي جديد بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 ولم يتضح إن كان الكتاب سيفعل ذلك.
وخلص المحقق الخاص السابق روبرت مولر العام الماضي إلى أن روسيا شنت حملة كبيرة لمساعدة ترمب على الفوز في عام 2016.
ولم يجد مولر دليلا على وجود مؤامرة جنائية بين حملة ترمب وروسيا، لكنه قدم تفاصيل اتصالات مكثفة بين الحملة وعملاء روس.

 

ترمب: كوهين جرذ

عمل كوهين من قرب مع ترمب لسنوات قبل أن ينقلب عليه وكان ذلك في شهادته أمام الكونغرس العام الماضي قبل مساءلة ترمب.
وقال كوهين إنه "يعرف مكان دفن الهياكل العظمية لترمب لأنه دفنها" في حين شكك المتحدث باسم البيت الأبيض بريان مورجينسترن في مصداقية كوهين.

ويقضي كوهين ((53  عاما حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي وتقديم بيانات كاذبة وارتكاب مخالفات تتعلق بتمويل الحملة.
وكان أحدث اتهام يتعلق بدفع مبالغ مالية لإسكات نساء يزعمن أن ترمب أقام معهن علاقات قبل انتخابات الرئاسة في 2016.
وانتقل كوهين من السجن إلى الإقامة الجبرية بالمنزل في مايو أيار خشية أن يلتقط عدوى كوفيد-19، لكنه أودع السجن مرة أخرى لفترة وجيزة الشهر الماضي.
وحكم قاض اتحادي الشهر الماضي بأن كوهين كان موضع انتقام لاعتزامه نشر الكتاب، وأمر بإخلاء سبيله مرة أخرى.
 


وقال مورجينسترن "إنه يعترف بسهولة بالكذب بشكل روتيني ومع ذلك يتوقع من الناس أن يصدقوه الآن حتى يتمكن من جني الأموال من بيع الكتب".
وأوضح قائلا" ما يدعو للأسف أن وسائل الإعلام تستغل هذا الرجل الحزين والبائس لمهاجمة الرئيس ترمب".
ووصف ترمب كوهين بأنه "جرذ" وكاذب في حين قال كوهين إنه يواجه تهديدات متكررة بالقتل من أنصار ترمب.
ويقضي كوهين ((53  عاما حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي وتقديم بيانات كاذبة وارتكاب مخالفات تتعلق بتمويل الحملة.
وكان أحدث اتهام يتعلق بدفع مبالغ مالية لإسكات نساء يزعمن أن ترمب أقام معهن علاقات قبل انتخابات الرئاسة في 2016.
وانتقل كوهين من السجن إلى الإقامة الجبرية بالمنزل في مايو أيار خشية أن يلتقط عدوى كوفيد-19، لكنه أودع السجن مجددا لفترة وجيزة الشهر الماضي.
وحكم قاض اتحادي الشهر الماضي بأن كوهين كان موضع انتقام لاعتزامه نشر الكتاب، وأمر بإخلاء سبيله مرة أخرى.
 

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
دونالد ترمب
مايكل كوهين
محامي
كتاب
مولر
التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
البيت الأبيض

اقرأ أيضا

Thumbnail
بسبب ضعف مياه الدش على شعره.. ترمب يغير القوانين الأمريكية
Thumbnail
صحيفة إسرائيلية: نتنياهو زار الإمارات مرتين سرا
Thumbnail
كوشنر يكشف: دولة عربية أخرى تطبّع العلاقات مع إسرائيل قريبا
Thumbnail
عملية توقيف أمريكية مثيرة للنفط الإيراني في أعالي البحار(فيديو)
Thumbnail
ماذا يملك الجبري ضد ولي العهد السعودي؟

الأكثر قراءة

  1. خامنئي: يمكن الدخول في مناقشات إذا عادت أمريكا للاتفاق
  2. مصطفى بكري: التاريخ يعيد نفسه بين عبد الناصر والسيسي.. ومصريون: النكسة
  3. النظام السوري يقصف مسلحين سوريين في عرسال
  4. الكشف عن صورة شقيق زعيم كوريا الشمالية أثناء احتضاره
  5. شاهد: دموع سورية تروي ويلات الحرب