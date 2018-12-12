محامي ترمب السابق بعد حكم بحبسه: كنت أغطي على أفعاله القذرة

كوهين وصل إلى المحكمة مع زوجته وابنه وابنته التي كانت تسير على عكاز أسوشيتدبرس

شن مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترمب هجوماً لاذعا على الرئيس الأمريكي، قبيل إصدار محكمة فيدرالية عليه حكما بالسجن لثلاث سنوات، اليوم.

أفعال ترمب "القذرة" كوهين تمت إدانته بجرائم عدة بينها دفع مبالغ لشراء صمت امراتين هددتا بفضح علاقات غرامية ادعيتا إقامتها مع ترمب.

كوهين قال أثناء طلبه تخفيف الحكم عليه من القاضي الأمريكي وليام بولي الثالث "لقد كان عملي التغطية على أفعاله القذرة".

كوهين (52 عاما) أضاف أنه يتحمل مسؤولية جرائمه "ومن بينها تلك التي يمكن أن تورط رئيس الولايات المتحدة".

محامو كوهين طالبوا بعدم سجنه بعدما أقر بذنبه في قضية التهرب الضريبي والإدلاء بشهادات كاذبة لمؤسسة مالية، والمساهمات غير القانونية للحملة الانتخابية الرئاسية، والإدلاء بإفادات كاذبة للكونغرس.

القاضي بولي قال إن كان على كوهين "أن يعرف ماذا يفعل" وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وأمره بتسليم نفسه في السادس من مارس/ آذار المقبل، كما سيدفع غرامة قدرها 500 ألف دولار وتعويضات تبلغ 1.4 مليون دولار.

القاضي قال "كل واحدة من هذه التهم لوحدها تستدعي عقابا شديدا" مضيفا أن كوهين "كان مدفوعا بطمع وطموح شخصيين". عاجل | مايكل كوهين محامي ترمب السابق: وظيفتي كانت التغطية على أفعال الرئيس القذرة — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) December 12, 2018 قبل أن يصدر القاضي حكمه قال كوهين مخاطبا المحكمة "اليوم هو اليوم الذي استعيد فيه حريتي.. لقد كنت أعيش في سجن شخصي وعقلي منذ اليوم الذي قبلت فيه عرض العمل مع قطب العقارات الذي أعجبت جدا بفطنته في مجال الأعمال".

كوهين أشار إلى تغريدة لترمب وصفه فيها بـ"الضعيف" وقال "لقد كان ضعفي هو ولائي الأعمى لدونالد ترمب". ....which it was not (but even if it was, it is only a CIVIL CASE, like Obama’s - but it was done correctly by a lawyer and there would not even be a fine. Lawyer’s liability if he made a mistake, not me). Cohen just trying to get his sentence reduced. WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2018 كوهين وصل إلى المحكمة مع زوجته وابنه وابنته التي كانت تسير على عكاز.

كوهين قال باكيا في المحكمة "لن يتذكرني التاريخ بأنني المجرم". أموال لشراء الصمت كوهين اعترف بذنبه في تهم وجهها إليه مدعون فيدراليون في نيويورك ومكتب المحقق الخاص روبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) السابق الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات 2016 وما إذا كانت حملة ترمب تواطأت مع موسكو.

كوهين أقر بأنه دفع ما مجموعه 280 ألف دولار للعارضة السابقة في مجلة "بلايبوي" الإباحية كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتهما بعدما هددتا بفضح العلاقات التي ادعيتا أنهما أقامتاها مع ترمب خلال حملة انتخابات العام 2016.

كوهين قال للمحققين أن تلك الدفعات تمت "بالتنسيق مع" ترمب "وبتوجيه منه".

المدعون وصفوا تلك الدفعات بأنها مساهمات غير قانونية تهدف إلى التأثير في الانتخابات.

الادعاء ذكر أن كوهين مارس الخداع "من خلال إخفاء حقائق اعتقد أنه سيكون لها تأثير كبير على الانتخابات". خلفيات: ترمب وستورمي دانيالز ترمب سعى هذا الأسبوع إلى التقليل من أهمية تلك الدفعات وقال أنها "تحويلات مالية خاصة بسيطة" وأنها تسمى "خطأ" مساهمات في الحملة الانتخابية.

ترمب كتب على تويتر أن "كوهين يحاول أن يخفض الحكم عليه".

كوهين اعترف الشهر الماضي بأنه كذب على الكونغرس عن اتصالاته مع روسيا بشأن تشييد "برج ترمب" في موسكو.

على مدى 12 عاما، شغل كوهين منصب نائب رئيس "منظمة ترمب" التي تضم المشاريع التجارية المرتبطة بالعقارات التابعة للرئيس الأمريكي بحيث كان يعد المحامي أحد أهم المقربين منه.

في أبريل/ نيسان دهم المحققون مكاتب كوهين ومنزله في نيويورك، وفي أغسطس/ آب، أقر بأنه أخفى عن السلطات الضريبية عائدات بقيمة أربعة ملايين دولار تدرها شركات سيارات الأجرة التي يملكها.