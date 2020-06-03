الكويت ومصر
الأربعاء 3 يونيو 2020 18:31

محامية كويتية تردّ على الإساءة للمصريين والوافدين (فيديو)

المحامية الكويتية مريم الخرافي ترد على من أساء للمصريين
المحامية الكويتية مريم الخرافي ترد على من أساء للمصريين
مواقع التواصل
نشرت محامية كويتية مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع تويتر، لتعبر عن رفضها الشديد للتصريحات التي أطلقها بعض الكويتيين بشأن المصريين والوافدين مؤخرا، والتي اعتبرتها عنصرية ومسيئة.

وقالت المحامية الكويتية مريم الخرافي "عندما رأيت الفيديوهات التي نشرت من فترة، شعرت أن هذا الكلام العنصري والسيء موجّه لي"، موضحة أن أغلب الشعب الكويتي رفض هذه المقاطع وشن هجوما كبيرا على الأشخاص الذين تكلموا بهذه الطريقة.

وأكدت مريم الخرافي أن هؤلاء الأشخاص لا يعبرّون عن الشعب الكويتي، وإنما يعسكون تربيتهم وأخلاقهم وليس أخلاق الكويتيين، وقدّمت المحامية اعتذارها للمصريين وكل من أسيء إليهم.

وأضافت أن الجالية المصرية يشكلون نسبة كبيرة من تعداد السكان داخل دولة الكويت، ومنهم المدرسون، والمستشارون، والأطباء، والمهندسون، والعمالة وغيرهم ونكن لهم جميعا كل الاحترام والتقدير.

 وختمت مريم الخرافي المقطع قائلة إنها تتأسف وتعتذر بالنيابة عمن أساء إلى الجالية المصرية، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه بحق هؤلاء الأشخاص.

ولاقى مقطع الفيديو الذي نشرته المحامية صدى واسعاً بالكويت، وأكد كثير من الكويتيين أن ما حدث لا يعكس صورة الشعب الكويتي.

وتأتي تصريحات المحامية، رداً على فيديو نشرته الكويتية ريم الشمري، مؤخراً، أساءت فيه للمصريين، وأيدها بعض الكويتيين فيه.

ولاقى فيديو ريم الشمري جدلاً كبيراً واستياءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب نشطاء بمعاقبتها، ووضح حد لخطاب الكراهية.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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الكويت
مصر
محامية
إساءة

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