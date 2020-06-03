محامية كويتية تردّ على الإساءة للمصريين والوافدين (فيديو)
وقالت المحامية الكويتية مريم الخرافي "عندما رأيت الفيديوهات التي نشرت من فترة، شعرت أن هذا الكلام العنصري والسيء موجّه لي"، موضحة أن أغلب الشعب الكويتي رفض هذه المقاطع وشن هجوما كبيرا على الأشخاص الذين تكلموا بهذه الطريقة.
رسالة لإخواننا المصريين والوافدين داخل دولة الكويت 🇰🇼 pic.twitter.com/wiK9l1ipcs— المحامية | مريم الخرافي (@M_AlKharafi_) June 1, 2020
وأكدت مريم الخرافي أن هؤلاء الأشخاص لا يعبرّون عن الشعب الكويتي، وإنما يعسكون تربيتهم وأخلاقهم وليس أخلاق الكويتيين، وقدّمت المحامية اعتذارها للمصريين وكل من أسيء إليهم.
وأضافت أن الجالية المصرية يشكلون نسبة كبيرة من تعداد السكان داخل دولة الكويت، ومنهم المدرسون، والمستشارون، والأطباء، والمهندسون، والعمالة وغيرهم ونكن لهم جميعا كل الاحترام والتقدير.
رسالة محترمة من محامية كويتية محترمة للشعب المصرى https://t.co/k9eJ7RDLiN— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) June 2, 2020
وختمت مريم الخرافي المقطع قائلة إنها تتأسف وتعتذر بالنيابة عمن أساء إلى الجالية المصرية، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه بحق هؤلاء الأشخاص.
ولاقى مقطع الفيديو الذي نشرته المحامية صدى واسعاً بالكويت، وأكد كثير من الكويتيين أن ما حدث لا يعكس صورة الشعب الكويتي.
رجاحة ورزانة وثقل القتاه الكويتيه تمثله المحاميه مريم الخرافي وهذا ماتعودنا وتربينا عليه نحن ابناء الخليج العربي ف كل دعواتي لك بالتوفيق ابنتي الفاضله ومما لاشك فيه ان من تجاوز على ابناء مصر كنانة الله لايمثلنا ونحن نعلم منهم ومن يكونون . شكرا لك ابنتي مريم . آلمويهي https://t.co/36WDNrzKtA— ألمويهي (@woo1231233ii) June 2, 2020
وتأتي تصريحات المحامية، رداً على فيديو نشرته الكويتية ريم الشمري، مؤخراً، أساءت فيه للمصريين، وأيدها بعض الكويتيين فيه.
ولاقى فيديو ريم الشمري جدلاً كبيراً واستياءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب نشطاء بمعاقبتها، ووضح حد لخطاب الكراهية.
#جبهة_شعب_مصر— fatma attia11 (@fatmaattia11) June 2, 2020
تتوالى الاعتذارات من الكويت لمصر، ونشعر ان بعض حق المصريين قد عاد إليهم،وأن يد
الكويت الحانية تحاول أن تشفي
الجرح الذي سببه بعض الموتورين والعملاء https://t.co/RW5l3xHsFq
الناس اللي بتقول الكوايته وحشين وعنصريين انا بقالي سنه في الكويت مقابلتش شخص واحد سىء معظمهم الحقيقه زى الأخت مريم 🌹💙 https://t.co/9ZYW0eSO7Y— Ahmed Elعamly (@Ahmed_el3amly) June 1, 2020
الاصيل وابن الاصول تربيته بتعبر عنه— Emmy Saber (@SaberEmmy) June 2, 2020
تسلمي بنت الاصول🌺🌺🌺 https://t.co/0iv40zkUiK
نعلم ان الشعب الكويتي الشقيق ودوله الكويت الشقيقه لا يمثلهم هؤلاء الاشخاص وان هؤلاء الاشخاص غرضهم الفتنه والضغينه بين الشعبين والدولتين https://t.co/hVB7U6CyTw— Yasseinhussein (@Yasseinhussein2) June 2, 2020
تحية كبيره للشعب الكويتي الحر الأصيل— Ahmed taia Mohammed& أحمد طايع محمد (@Ahmed_taia1991) June 2, 2020
اللي يستنكر أفعال حظي #ريم_الشمري حظك جابك مع ناس مبتسكتش على اللي يجي عليهم 🇪🇬 https://t.co/fB6kslEDrt
إلى السلطات الكويتية— قتيبة ياسين (@k7ybnd99) May 28, 2020
إلى إدارة تويتر
هذا خطاب كراهية تام الأركان
للحرية في الكويت ضريبتها لكن الدول المحترمة التي وضعت الحرية وضعت قوانين تحاسب من ينتهك ويعتدي
أرجو من المتابعين الكويتيين التقديم ببلاغ عن هذه السيدة التي تسمي نفسها على تويتر "ريم الشمري"@MOInformation @Twitter pic.twitter.com/yt7EqbW4n2
ألم يحن الوقت لتتدخل حكومة الكويت وتوقف الحملات المسمومة ضد مصر من شوية الهلافيت الذين لايعبرون أبدا عن الشعب الكويتي الشقيق ، لايكفون عن التطاول علي شعب مصر العظيم وقيادته ، البعض يعايرنا ويتطاول علي بلدنا ويتهجم علي قيادتنا وحكومة الكويت صامته ، والخارجيه المصريه صامته ، نحن— مصطفى بكري (@BakryMP) May 29, 2020
أزمة كورونا أسقطت الأقنعه .. بينت قد ايش البعض فيه عنصريه وتعالي .. فجأه يجيك انسان هو أصلا مانفع بلده مايبي المقيم والوافد ..اللي أصلا هو بدونه مايقدر يسوي شي— د.شعاع الحصان #كلنا_مسؤول🇸🇦 (@shuaa_fahad) May 29, 2020
خافوا الله كلنا أوادم وكلنا لنا حق نعيش ... والخير والرزق تراه من ربي على أي أرض وأي بلد ..#ريم_الشمري
#ريم_الشمري يا أهل مصر الحبيبة يعلم الله أن لكم محبة في قلوبنا واحترام كبير وهذه المسكينة لا تمثلنا وكلامها لا يشرفنا ومن هذا المنطلق كمواطن كويتي اطلب من الكويت محاسبتها فأهل مصر ليسو خدام بل كرام ولهم احترامه ..— الاعلامي 🇰🇼 صالح النصار (@saleh_alnasaar) May 29, 2020
يا حكومتي 🇰🇼 { وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل }
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