مصر وإيطاليا
الاثنين 3 أبريل 2017 22:37

محامية: أصدقاء ريجيني "باعوه " للأمن المصري

جوليو ريجيني
أرشيف
قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الإيطالي لويجي مانكوني إنه يرفض عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة في الوقت الحالي.

وأشار إلى "أن تقاعس السلطات المصرية عن إظهار الحقيقة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة أمر مقصود ولم يعد مقبولاً".

تصريحات مانكوني جاءت خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الإيطالي بحضور والدي ريجيني ومحاميته والمتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا ريكاردو نوري.

من جانبها كشفت محامية عائلة ريجيني أليساندرا باليريني أن فريق الدفاع حصل على أدلة مؤكدة تثبت تورط شخصيات عليا في أجهزة الأمن المصرية في مقتل ريجيني.

وأكدت باليريني معرفة اثنين من الشخصيات الأمنية المتورطة في مقتل ريجيني إضافة إلى المكان الذي تم إخفاؤه فيه وتعذيبه.

وقالت إن أجهزة الأمن كانت على اتصال بالعديد من أصدقاء ريجيني في القاهرة وأنهم "باعوه" على حد وصفها.

وناشد والدا ريجيني بابا الفاتيكان البابا فرانشيسكو بالحديث عن قضية ريجيني خلال زيارته للقاهرة يومي 28 و29 من أبريل/نيسان الجاري.

المصدر
الجزيرة مباشر
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إيطاليا

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