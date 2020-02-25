لبنان
الأربعاء 26 فبراير 2020 00:52

محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم: لم نتسلم جثته حتى الآن (فيديو)

نانسي عجرم والقتيل السوري
مواقع التواصل
قالت رهاب البيطار المحامية الموكلة بقضية القتيل محمد موسى الذي لقي حتفه في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إنه لم يجري تسليم جثته حتى الآن، محذرة من محاولات "طمس الحقيقة".

وخرجت المحامية البيطار في مقطع فيديو، من أمام قصر العدل قائلة: "أوجه رسالة لكل من يتابعني، بأني لن أسمح لأحد أن يرخص من دم إنسان آخر، إذا كان دم عربي، فأنا عربية حتى الصميم".

وأضافت: "لن أسمح لأحد باستخدام شهرته ونفوذه وملايينه، لطمس الحقيقة، ونصرة الباطل على الحق".

وقالت البيطار في تصريحات صحفية إن عدد الطلقات التي صُوبت على الموسى بلغ 30 طلقة، وفقاً لتقرير الطب الشرعي الثاني والأخير، الذي صدر أمس.

وأضافت البيطار: "التقرير الثاني يتنافى مع التقرير الأول الذي ذكر أن عدد الطلقات 23، بينما كشف هذا التقرير الأخير وجود 5 طلقات في جسد الموسى، لم يتم ذكرها في التقرير الأول، إضافة إلى طلقة من الخلف في الرأس وأخرى مفككة من الخلف أيضاً".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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لبنان
نانسي عجرم

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