الصراع في اليمن
الخميس 12 ديسمبر 2019 22:39

محافظ شبوة يطالب الرئيس اليمني بمواجهة "استفزازات القوات الإماراتية"

قوات إماراتية في مدينة عدن جنوب اليمن
رويترز
قال مسؤول يمني إن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو طالب الرئيس عبد ربه منصور هادي باتخاذ "الإجراءات الكفيلة بإنهاء استفزازات القوات الإماراتية".

ونشر مختار الرحبي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ومستشار وزير الإعلام اليمني على حسابه على تويتر صورة للخطاب الذي وجهه بن عديو إلى الرئيس هادي، معلقا "لا يوجد طريقة لإنهاء عبث الإمارات في شبوة سوى طردها من شبوة ومن كل شبر في أرض اليمن فلم تعد الإمارات سوى معول هدم وتدمير لليمن".

وحسب الخطاب المنشور قامت طيران مروحي هجومي إماراتي بالمرور فوق نقاط تفتيش تابعة للجيش والأمن بدون إخطار مسبق، كما ترفض المدرعات والآليات الإماراتية التوقف في نقاط التفتيش.

وتفاعل يمنيون على تويتر مع مذكرة بن عديو التي اتهم فيها القوات الإماراتية في معسكر العلم بدعم "مليشيات تهاجم قوات الأمن والجيش ما بين لحظة وأخرى".

 

 

المصدر
الجزيرة
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اليمن
الإمارات
جنوب اليمن
معسكر العلم
المجلس الانتقالي الجنوبي

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