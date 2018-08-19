محافظ سقطرى: مندوبو الإمارات يحرضون على التمرد

قال محافظ سقطرى اليمنية رمزي محروس إن مندوبي الإمارات يشجعون التمرد على السلطة المحلية في سقطرى.

أبرز تصريحات محافظ سقطرى: الإمارات تحاول إنشاء قوة موازية لقوات الحكومة المحلية.

الإمارات تحاول إنشاء خدمات مماثلة لتلك التي تقدمها الحكومة مثل الكهرباء.

يجب محاسبة المغرر بهم الذين يقاومون السلطة المحلية ويرفعون السلاح في وجهها.

نرحب بالدعم الذي يصدر عن قلوب خالصة وليس عن إذلال. الأزمة بين الحكومة اليمينية والإمارات في سقطرى: أولى المحطات التي مرت بها الأزمة بين الحكومة اليمنية والإمارات بشأن سقطرى كانت في مايو/ أيار 2016.

قدمت الإمارات مساعدات عسكرية للجيش في سقطرى ما اعتبر تدخلا في شؤون الجزيرة بالتزامن مع حملة لشراء ذمم مسؤولين محليين.

قامت الإمارات بإنشاء شبكة اتصالات وسيّرت رحلات مباشرة بين الإمارات وسقطرى، بعد أن سيطرت قوات تشرف عليها أبو ظبي على ميناء الجزيرة.

في يوليو/ حزيران 2017 أنشأت الإمارات "مركز الشرطة الشامل" ويضم مختلف الإدارات الشرطية دون أي سلطة عليه من وزارة الداخلية اليمنية.

في مايو/أيار من العام الحالي وصلت أربع طائرات عسكرية إماراتية إلى سقطرى محملة بالجنود والآليات العسكرية.

طردت القوات اليمنية من المطار والميناء تزامنا مع وجود رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وأعضاء من حكومته.

في الشهر ذاته وصلت لجنة عسكرية سعودية للجزيرة والتقت حينها رئيس الحكومة أحمد بن دغر لحل المشكلة.

قامت مظاهرات أيدت موقف الحكومة ضد إجراءات الإمارات.

أعلنت الحكومة اليمنية أن الإجراء العسكري الذي قامت القوات الإماراتية في الجزيرة غير مبرر.

وبعد قرابة الأسبوع عادت الحكومة لتعلن انتهاء الأزمة بانسحاب القوات الإماراتية من المطار والميناء، وقدوم قوات سعودية.