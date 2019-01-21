الاثنين 21 يناير 2019 19:24
محادثات بين طالبان وواشنطن بالدوحة.. وعشرات القتلى في هجوم بأفغانستان
قالت حركة طالبان إنها التقت مع المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاده في قطر اليوم الYثنين، وذلك بعد أيام من تهديدها بالانسحاب من محادثات السلام الأفغانية.
التفاصيل:
- ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان قال في بيان "بدأت محادثات بين قادة طالبان ومسؤولين أمريكيين اليوم في قطر".
- قبل أيام حذرت الحركة من تعليق المحادثات التي تجريها مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن "بالابتعاد عن برنامج المحادثات".
- وكالة رويترز نقلت عن مصدر قريب من المحادثات إنهم يهدفون من المباحثات "أن ينتهوا من برنامج زمني وأسلوب لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان".
- الخلافات بشأن دور الحكومة الأفغانية في المحادثات تسببت في تعثر المفاوضات.
- طالبان تريد إبقاء الحكومة بعيدا عن المناقشات وهو ما تعارضه الولايات المتحدة.
- المبعوث الأمريكي اختتم جولة قبل أيام، هي الثالثة منذ تعيينه في منصبه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
- الجولة تأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراره سحب نصف الجنود الأمريكيين في أفغانستان، والبالغ عددهم 14 ألف جندي.
- جرت جولات للمباحثات بين طالبان وبين الولايات المتحدة في قطر وفي الإمارات خلال الشهور الماضية.
- روسيا وإيران أعلنا عن مباحثات مع حركة طالبان خلال الشهر الماضي، كما دعت الصين الحركة إلى إجراء مباحثات معها.
هجوم كبير:
- على الصعيد الميداني، نقل مراسل الجزيرة عن مصدر في المخابرات الأفغانية إن 45 شخصا قتلوا في هجوم شنته طالبان على مقر للمخابرات في إقليم ميدان وردك بوسط البلاد.
- وكالة رويترز نقلت عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأفغانية إن أكثر من 100 من أفراد الأمن قُتلوا عندما هاجم مسلحون من حركة طالبان مجمعا عسكريا في وردك.
- المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه قال إن "لدينا معلومات على أن 126 شخصا قتلوا في الانفجار داخل المركز العسكري، ومن بين القتلى ثمانية من قادة القوات الخاصة".
- المسؤول أوضح أن الهجوم بدأ عندما اقتحم المهاجمون نقطة تفتيش عسكرية بسيارة ملغومة ثم فجروها داخل حرم مركز تدريب قوات الأمن في ميدان شار عاصمة ميدان وردك.
- المركز يضم وحدة خاصة لوكالة الاستخبارات تضم نحو 150 فردا.
- مسلحون هاجموا المركز بعد الانفجار وقتلا عددا كبيرا من الجنود الأفغان قبل أن تقتلهما قوات الأمن بالرصاص بعد اشتباك.
- مسؤولون في وزارة الدفاع قالوا إن طالبان استخدمت سيارة هامفي مدرعة أمريكية الصنع بعد الاستيلاء عليها من القوات الأفغانية لاختراق التحصينات العسكرية بعد تلغيمها.
- وكالة رويترز نقلت عن شريف هوتاك وهو عضو في مجلس الإقليم إن العدد الحقيقي كبير وإن "الحكومة تخفي العدد الحقيقي للقتلى والمصابين حتى لا تتسبب في مزيد من انخفاض المعنويات لدى القوات الأفغانية".
- المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أعلن مسؤولية الحركة عن الهجوم، وقال إنه أسفر عن مقتل 190 شخصا داخل المجمع.
- الهجوم يأتي بعد تفجير انتحاري بإقليم لوغار بجنوب شرق أفغانستان الأحد، أسفر عن مقتل ثمانية من رجال الشرطة وإصابة عشرة آخرين.
المصدر
وكالات
الجزيرة
كلمات مفتاحية