كرة القدم
الجمعة 24 يوليو 2020 16:36

مجوهرات وسيارة.. سرقة منزل لاعب فريق ليفربول أثناء الاحتفال بالدوري

البرازيلي فابينيو (يسار) يحتفل بالفوز مع ليفربول
رويترز
تعرض منزل لاعب وسط ليفربول، للسرقة في الوقت الذي كان يشارك فيه اللاعب في احتفالات فريقه بالفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن اللصوص دخلوا منزل اللاعب البرازيلي فابينيو (26 عاما) خلال الفترة ما بين بعد ظهر الأربعاء وصباح الخميس وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة مستغلين عدم وجود أي أشخاص في المنزل.
وقال متحدث باسم شرطة منطقة مرسيسايد في بيان إلى وسائل الإعلام البريطانية إن الشرطة عثرت على السيارة في ويغان في وقت لاحق.

وتسلم ليفربول درع الدوري الممتاز يوم الأربعاء الماضي بعد فوزه 5-3 على ضيفه تشلسي في أخر مباراة له على أرضه في ملعب أنفيلد هذا الموسم.
وتعرض منزل مهاجم ليفربول السنغالي ساديو ماني للسطو أيضا خلال مشاركته في مباراة بدوري أبطال أوربا في مواجهة بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في فبراير شباط من العام الماضي.

المصدر
رويترز
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