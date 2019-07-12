الجمعة 12 يوليو 2019 09:48
مجلس النواب الأمريكي يستدعي كوشنر على خلفية التدخل الروسي
قررت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، أن تستدعي للشهادة 12 شخصا مقربين من دونالد ترمب، بينهم صهره جاريد كوشنر، لتحديد ما إذا كان حاول عرقلة تحقيق تدخل روسيا.
الاستمرار رغم انتهاء رغم انتهاء تحقيق مولر:
- اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، قررت أمس الخميس، أن تستدعي للشهادة حوالي 12 شخصا مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بينهم صهره جاريد كوشنر.
- تهدف اللجنة من ذلك تحديد ما إذا كان حاول عرقلة التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
- تنوي هذه اللجنة التي يسيطر عليها الديموقراطيون أن تواصل تحقيقاتها، على الرغم من انتهاء التحقيق حول التدخل الروسي والذي قاده المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر.
وكان مولر خلص إلى أنه لا يوجد دليل على تواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا، غير أنه أبدى بالمقابل صرامة أكبر حيال الرئيس الأمريكي حول مسألة عرقلة سير العدالة، من دون أن يوصي بملاحقات قانونية.
كوشنر والمقربين:
- تمت الموافقة على تلك الاستدعاءات للإدلاء بالشهادات، على أن يتم إصدارها لاحقا، وهي تستهدف كوشنر، صهر ترمب ومستشاره، فضلا عن نحو 12 شخصا مقربين أو كانوا بالسابق مقربين من الملياردير الجمهوري.
- من بين هؤلاء الأشخاص، وزير العدل السابق جيف سيشنز ونائبه السابق رود روزنشتاين، والأمين العام السابق للبيت الأبيض جون كيلي، وقطب الصحافة ديفيد بيكر.
- رئيس اللجنة جيري نادلر قال "سنعمل بلا ملل للحصول على شهاداتهم ووثائقهم".
وقال ترمب على تويتر "الآن يطلب الديموقراطيون أن يستمعوا إلى 12 شخصا كانوا قد أمضوا ساعات مع روبرت مولر" في السابق.
من المفترض أن يتم الاستماع إلى شهادة علنية لمولر نفسه داخل الكونغرس بتاريخ 17 يوليو تموز، بعدما كان كرر عدم رغبته بأن يتم استجوابه من قبل النواب.
Now the Democrats have asked to see 12 more people who have already spent hours with Robert Mueller, and spent a fortune on lawyers in so doing. How many bites at the apple do they get before working on Border Loopholes and Asylum. They also want to interview the highly......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١١ يوليو ٢٠١٩
المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية