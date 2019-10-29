الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 00:30
مجلس العموم البريطاني يرفض الانتخابات المبكرة بأغلبية كبيرة
رفض مجلس العموم البريطاني (البرلمان) الإثنين، خطط رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن إجراء انتخابات مبكرة.
التفاصيل
- جاء رفض مجلس العموم لخطط رئيس الوزراء بأغلبية 299 صوتا مقابل 70 صوتا.
- كان جونسون يسعى لاستعادة أغلبية حزبه المحافظ في البرلمان من خلال إجراء انتخابات مبكرة في 12 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبذلك يستطيع حسم الخلاف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
طلب جونسون
- جونسون طالب البرلمان بالتصويت على مقترح لإجراء انتخابات مبكرة في 12 من ديسمبر/ كانون الأول القادم.
- كان جونسون يهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت للتدقيق في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
- وسبق أن تقدم جونسون بمقترحين لمجلس العموم لإجراء الانتخابات، إلا أنه فشل في الحصول على دعم الأغلبية المطلوبة لذلك وهي ثلثا أصوات الأعضاء.
- في ظل عدم وجود أغلبية، فإن زعيم حزب المحافظين في حاجة إلى دعم من نواب حزب العمال، وهو حزب المعارضة الرئيسي.
ماذا بعد؟
- من المتوقع أن يدفع رئيس الوزراء البريطاني باتجاه إجراء انتخابات في 9 من ديسمبر/ كانون أول المقبل من خلال تقديم مشروع قانون آخر، حسبما ذكرت مصادر في الحكومة البريطانية لوكالة أنباء برس أسوسيشن.
- من شأن مشروع القانون أن يضيف تعديلا على القانون الذي يحدد الإطار الزمني للانتخابات، والذي سيحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة من نواب البرلمان.
- في وقت سابق من اليوم، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي على تأجيل خروج بريطانيا من التكتل الأوربي بمنحها مهلة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 من يناير/ كانون الثاني 2020.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات