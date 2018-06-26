مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: قرار المحكمة العليا مخيب للآمال

وكانت تشاد في القائمة التي أعلنها ترمب في سبتمبر/ أيلول لكن جرى رفعها في أبريل/ نيسان. وكذلك كان العراق والسودان في نسخ سابقة لأمر الحظر. وتستهدف السياسة الحالية فنزويلا وكوريا الشمالية أيضا. لكن هذه القيود لم يجر الطعن عليها في المحكمة.