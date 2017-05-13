مصر
السبت 13 مايو 2017 16:57

مجلس الدولة بمصر يتحدى السيسي ويرشح "قاضي تيران وصنافير" رئيسا له

المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
قررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في مصر اليوم السبت اختيار المستشار "يحيى الدكروري" بشكل منفرد لرئاسة المجلس وإرسال اسمه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعد هذا الاختيار تحديا من مجلس الدولة للسيسي، ورفضا من جانب المجلس لتطبيق قانون السلطة القضائية الذي أقره البرلمان والسيسي، ويقضي باختيار 3 أسماء وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية ليختار السيسي من بينها.

وحصد المستشار يحيى الدكروري -النائب الأول لرئيس مجلس الدولة- شهرة واسعة عقب الحكم الذي أصدره في يناير الماضي، والذي قضى بتبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى مصر.

وكانت أزمة قد نشبت بين القضاة من جهة والسيسي والبرلمان من جهة أخرى، بعد إقرار قانون السلطة القضائية، الذي تضمن تعديلا لقواعد اختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بحيث أصبح من حق السيسي تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار منه من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة، فيما عدا مجلس الدولة الذي تقوم الجمعية العمومية لمستشاريه بترشيحهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام
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مجلس الدولة
السيسي

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