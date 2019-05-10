الجمعة 10 مايو 2019 23:37
مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للوساطة الأممية
دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية إلى "الإسراع" بالعودة إلى الوساطة الأممية، والالتزام بوقف إطلاق النار.
التفاصيل:
- الدعوة جاءت على لسان السفير الإندونيسي ديان تريانسيا دجاني، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، عقب جلسة طارئة للمجلس بشأن الوضع في طرابلس.
- دجاني: أكد المجلس أن إحلال السلام لن يتأتّى إلا من خلال حل سياسي، وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص إلى ليبيا (غسان سلامة)، وأيضا لجهود البعثة الأممية في هذا البلد، وذلك من أجل منع التصعيد.
- دجاني: يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الإسراع بالعودة للوساطة الأممية، والالتزام بوقف إطلاق النار ومنع التصعيد لإنجاح الوساطة.
- دجاني: إحلال السلام لن يتأتّ إلا من خلال حل سياسي ندعم جهود غسان سلامة والبعثة الأممية بليبيا لمنع التصعيد.
- قبيل الجلسة، دعا سفراء فرنسا وألمانيا وبلجيكا في المجلس إلى وقف فوري وغير مشروط للقتال في العاصمة الليبية طرابلس.
- المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "فرانسوا ديلاتر" قال إن بلاده "تطالب بوقف فوري وغير مشروط للقتال في ليبيا ونؤكد أننا ملتزمون بدعم غسان سلامة (المبعوث الأممي إلى ليبيا) أكثر من أي وقت مضى".
- ديلاتر: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعاد التأكيد للسيد فائز السراج (رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا) على دعم فرنسا لجهود وقف إطلاق النار.
- ديلاتر: ماكرون شدد خلال لقائه السراج "على ضرورة عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات بأسرع ما يمكن.
- بدوره، قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن "يتعين علينا توجيه دعوة للأطراف المعنية بالوقف الفوري لإطلاق النار".
- هويسغن: الشهر الماضي عندما ترأست بلادي الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن كنا قد اتخذنا موقفا مساندا لمشروع قرار بريطاني بشأن ليبيا والآن نعتقد أنه يتعين على مجلس الأمن التحرك.
- منذ 4 من أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات خليفة حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.
المصدر
الأناضول