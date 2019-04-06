مجلس الأمن يدعو حفتر لوقف الهجوم العسكري على طرابلس

المركبات العسكرية التي صودرت من قوات خليفة حفتر شوهدت في الزاوية غرب طرابلس رويترز

دعا مجلس الأمن الدولي قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى وقف هجومها على طرابلس، مؤكدا عزمه على "محاسبة المسؤولين عن مزيد من النزاعات" في ليبيا.

وفي ختام جلسة مغلقة طارئة عقدها مجلس الأمن حول ليبيا بطلب من بريطانيا، قال الرئيس الدوري للمجلس السفير الألماني كريستوف هوسغن إن "المجلس دعا قوات الجيش الوطني الليبي لوقف كل التحركات العسكرية". مجلس الأمن يدعو حفتر للتوقف: أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه بشأن النشاط العسكري قرب العاصمة الليبية، محذرا من أنه يهدد استقرار البلاد.

عبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من الأنشطة العسكرية في طرابلس والتي تهدد الاستقرار وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ودعوا الأطراف إلى وقف التحركات العسكرية والابتعاد عن التصعيد.

أعضاء مجلس الأمن عبروا عن رغبتهم في تحميل المسؤولية لأولئك المسؤولين عن النزاع.

أعاد أعضاء مجلس الأمن التشديد عن دعمهم الكامل لجهود الأمين العام في ليبيا وممثله الخاص، ودعوا الأطراف إلى الالتزام بالحوار، وشددوا على أهمية سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في ليبيا. استعادة مطار طرابلس: وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا قال إن قوات موالية لحكومة طرابلس استعادت السيطرة على المطار الدولي السابق من قوات اللواء الليبي خليفة حفتر.

باشاغا أكد استمرار الاشتباكات في منطقة قصر بن غـشير بمحيط المطار. قالت مصادر عسكرية تابعة لحكومة الوفاق إن اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة تجددت في مناطق بجنوب طرابلس.

أوضح عاطف برقيق القيادي في قوة حماية طرابلس، أن تعزيزات عسكرية وصلت من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس للالتحاق بجبهات القتال.

حصلت الجزيرة على صور لتحرك قوات من مصراتة. كما وصلت تعزيزات من المنطقتين الوسطى والغربية إلى طرابلس للهدف ذاته.

أصدر فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، قرارا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة بالمنطقة الغربية.

تتكون غرفة العمليات من آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي رئيساً، وعضوية آمرِ المنطقة العسكرية الوسطى وآمرِ منطقة طرابلس العسكرية وآمر قوة مكافحة الإرهاب. كما تضم الغرفة مندوبا عن الحرس الرئاسي ومندوبا عن إدارة الاستخبارات العسكرية. فائز السراج اجتماع مخيب للآمال: نقل مراسل الجزيرة عن دبلوماسيين في مجلس الأمن أن المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، أبلغ المجلس أن لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر كان مخيبا لآمال الأمم المتحدة. وقال الدبلوماسيون إن حفتر اتسم بالتحدي أثناء اجتماعه بغوتيريش.

الدبلوماسيون أكدوا أن سلامة أبلغ مجلس الأمن أن غوتيريش عرض على رئيس حكومة الوفاق فائز السراج واللواء المتقاعد حفتر عقد لقاء في جنيف.

السراج وافق على اللقاء شرط وقف القتال والتحريض، بينما رفض حفتر الاقتراح.

مراسل الجزيرة نقل عن الدبلوماسيين أن غسان سلامة أبدى تخوفه من أن تتعدى المواجهات طرابلس إلى مناطق أخرى.

سلامة أكد أنه سيبقى في ليبيا لبحث إمكانية عقد مؤتمر الحوار الوطني من عدمها وذلك وفقا للأوضاع الأمنية.

سلامة أبلغ مجلس الأمن أنه سيلتقي السراج، السبت، كما سيتصل بحفتر. لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر كان مخيبا لآمال الأمم المتحدة (رويترز) مفطور القلب: في نهاية زيارته لليبيا، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تصريحات صحفية، إنه يغادر ليبيا "مفطور القلب" ويشعر بقلق شديد بشأن التصعيد العسكري في ليبيا. وأضاف أنه ما زال هناك أمل في تجنب مواجهة دامية في طرابلس وحولها.

غوتيريش: مع قلق شديد وقلب حزين،ما زلت آمل أنه يمكن تجنب مواجهة دامية في طرابلس وحولها، الأمم المتحدة ستبقى متوفرة لتسهيل أي حلول سياسية قادرة على توحيد المؤسسات الليبية، ومهما سيحدث، الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة وأنا بدوري ملتزم بدعم الشعب الليبي، الليبيون يستحقون أن يعيشوا بسلام ورفاهية واحترام لحقوق الإنسان. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إنه يغادر ليبيا "مفطور القلب" (رويترز) السعودية تدعم حفتر: الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي، قال إن السعودية باستقبالها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تعلن انضمامها للداعمين لقوات حفتر.

أضاف السويحلي لـ "الجزيرة" أنه لن يكون هناك وقف للتصعيد مالم تتوقف قوات حفتر عن الزحف.

السويحلي: الإمارات أوقفت مشروع التوافق في ليبيا من خلال دعمها للقوى المناوئة لاتفاق الصخيرات عام 2015. خلفيات: اللواء المتقاعد خليفة حفتر كان قد أعلن في تسجيل صوتي انطلاق ما سماها عملية تحرير العاصمة الليبية طرابلس، مطالبا السكان بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان أمنهم وسلامتهم.

حفتر قال إن هذه العملية تأتي استجابة لنداءات أهالي طرابلس الصابرين حسب وصفه. ودعا مقاتليه للحفاظ على سلامة المواطنين والمرافق العامة والضيوف الأجانب.

رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فائز السراج، أمر القوات الجوية باستعمال القوة للتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية.

السراج أمر رئاسة الأركان والمناطق العسكرية التابعة بإعادة التمركز والتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين من جماعات وصفها بالإرهابية والإجرامية، كما أمر برفع درجة الاستعداد القصوى تأهبا لمواجهة أي هجوم مسلح تنوي قوات حفتر شنه على العاصمة.