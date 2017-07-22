الأقصى خط أحمر
السبت 22 يوليو 2017 23:42

مجلس الأمن يجتمع "الاثنين" لبحث المواجهات في الأقصى

تصاعد المواجهات في الأقصى بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي
تصاعد المواجهات في الأقصى بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي
غيتي
قال دبلوماسيون (السبت) إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع (الاثنين) لبحث أشد موجات العنف دموية في سنوات بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال كارل سكو مندوب السويد لدى مجلس الأمن عبر حسابه على "تويتر" إن السويد وفرنسا ومصر طلبت عقد الاجتماع "ليناقش بشكل عاجل كيف يمكن دعم النداءات التي تطالب بخفض التصعيد في القدس".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إسرائيل دفعت بمزيد من القوات إلى الضفة الغربية المحتلة (السبت) وداهمت منزل فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين طعنا بسكين يوم الجمعة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
مجلس الأمن
المسجد الأقصى المبارك
الأمم المتحدة
المواجهات في القدس
جيش الاحتلال الإسرائيلي

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