فلسطين المحتلة
الجمعة 18 مايو 2018 21:11

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار لحماية الفلسطينيين

جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة
رويترز
يبدأ مجلس الأمن الدولي (الاثنين) مناقشات بشأن مشروع قرار صاغته الكويت يدين استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين ويدعو لنشر "بعثة حماية دولية" في الأراضي المحتلة.

ويطالب مشروع القرار، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، برفع تقرير خلال 30 يوما بشأن تبني "سبل وأساليب لضمان أمن وحماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين".

وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة، حليف إسرائيل، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور مشروع القرار إذا طرحته الكويت للتصويت.

ويحتاج صدور أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية للفيتو ضده.

والدول الخمس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم هو الأشد دموية للفلسطينيين منذ حرب غزة في عام 2014.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عشرات الفلسطينيين استشهدوا (الاثنين) الماضي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل فيما فتحت الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في القدس.

ورفض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار في مجلس الأمن ووصفه بأنه اقتراح "مشين" هدفه "دعم جرائم الحرب التي ترتكبها حماس ضد إسرائيل وسكان غزة الذين يتم إرسالهم كي يموتوا من أجل الحفاظ على حكم حماس".

وحملت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن (الثلاثاء) الماضي حماس مسؤولية "التحريض على العنف لسنوات قبل فترة طويلة من قرار الولايات المتحدة نقل سفارتنا". وهو ما تنفيه الحركة.

ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة منعت (الاثنين) مجلس الأمن من إصدار بيان صاغته الكويت كان يعبر عن "الغضب العارم والأسف لقتل مدنيين فلسطينيين" ويدعو لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الأمر.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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فلسطين المحتلة
إسرائيل
الكويت
مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة
الولايات المتحدة
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
مسيرات العودة الفلسطينية
قطاع غزة
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

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