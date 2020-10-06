الولايات المتحدة
الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 15:15

مجسدا شخصية بايدن.. جيم كاري يسخر من المناظرة الرئاسية (فيديو)

الممثل جيم كاري جسد شخصية جو بايدن في البرنامج الساخر ساترداي نايت لايف
الممثل جيم كاري جسد شخصية جو بايدن في البرنامج الساخر ساترداي نايت لايف
مواقع التواصل
جسد الممثل الأمريكي الشهير جيم كاري، شخصية مرشح الحزب اليمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن في أولى حلقات الموسم الحالي من البرنامج الأمريكي الساخر ساترداي نايت لايف (ٍSNL).

وأمام جيم كارى فى دور بايدن، سيستمر فى أداء شخصية الرئيس الحالي دونالد ترمب، الممثل إليك بالدوين، الذى بدأ فى العام 2016 أداء دور الرئيس. 

وفي بداية هذه المناظرة سخر كاري من بايدن في حرصه على إبقاء مسافة كبيرة بينه وبين ترمب حيث أحضر شريطا لقياس المسافة بينهما ثم تراجع قليلا.

وعندما سُئل كاري إن كان مستعدا للمناظرة مع ترمب، قال على نحو مفاجئ "لا مطلقا، ولكني أعد بأنه لدي بداية 46 فكرة رائعة ربما أتمكن من الوصول إليها أو لا"، ما أثار ضحك الجمهور.

وفي موقف آخر سخر كاري من بايدن الذي تحمل إهانات دونالد ترمب المتكررة له في المناظرة التي وقعت بينهما في الواقع الأسبوع الماضي، إذ كان يرد عليها بالابتسام والهدوء، وعزى هدوءه ذلك لحضور دروس "التحكم في الغضب" وسماع صوت المغني البريطاني هاري ستايلز في مقطع للتأمل.

وأنهى كاري فقرته الكوميدية عن جو بايدن بإخراج جهاز تحكم عن بعد سحري جعل ترمب في وضع "التجمد"، ثم أضاف بعض التعليقات الساخرة حول إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا.

وقال كاري محدقا في ترمب المتجمد "تخيل لو أن العلم والقدر تعاونا معا لإرسال رسالة إلينا جميعا حول مدى خطورة هذا الفيروس، أنا لا أقول إنني أتمنى هذا، فقط تخيل لو حدث ذلك".

ويحظى برنامج ساترداي نايت لايف بشعبية واسعة ومشاهدة عالية خاصة مع كل اقتراب لموعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وجو بايدن، هو نائب الرئيس السابق باراك أوباما، ومرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية ضد الرئيس الحالي دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري. 

ومن المقرر أن تنعقد الانتخابات الرئاسية في  3 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وسط أجواء غير عادية في ظل تفشي فيروس كورونا بالولايات المتحدة وبعد إصابة الرئيس نفسه بالفيروس.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
مواقع أمريكية
كلمات مفتاحية
جو بادين
جيم كاري
أليك بالدوين
دونالد ترمب
مناظرة
ساترداي نايت لايف

اقرأ أيضا

Thumbnail
انتصار أكتوبر وانتصار السيسي
Thumbnail
"6 أكتوبر" يتصدر في مصر.. ومسن سيناوي يحكي كيف أسَرته إسرائيل (فيديو)
Thumbnail
كاراباخ.. أردوغان وميركل يبحثان الوضع وإيران تحذر من سقوط قذائف على أراضيها
Thumbnail
أردوغان: حديث ماكرون عن إعادة تشكيل الإسلام "قلة أدب"
Thumbnail
الكويت.. الشيخ نواف الأحمد يجدد الثقة في الحكومة ويطلب التحضير للانتخابات

الأكثر قراءة

  1. الفيضانات تجبر آلاف الإندونيسيين على النزوح من جاكرتا
  2. أمريكا تندد بخطة إسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة
  3. قطر تدين هجومين على عناصر شرطة وأجانب بمصر
  4. زراعة "النجيل" في غزة تزدهر رغم الحصار
  5. عام في القصر: أسرار تنشر لأول مرة عن الرئيس مرسي [الحلقة 11]