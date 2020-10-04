روسيا
الأحد 4 أكتوبر 2020 22:35

"مجزرة كبرى" نفوق جماعي لكائنات بحرية بسبب تسرب نفطي في روسيا (فيديو)

نفوق جماعي لكائنات بحرية بسبب تسرب نفطي في روسيا
مواقع التواصل
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لنفوق جماعي لكائنات بحرية في روسيا، على أحد الشواطئ في شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي البلاد.

وأظهر المقطع، تواجد الحيوانات الميتة على الشاطئ في شكل أشبه بـ "مجزرة بحرية"، بالإضافة إلى بقع سوداء يشتبه بأنها مادة نفطية ناتجة عن تلوث في البحر.

طالب المسؤولون في روسيا السكان والسياح بتجنب شاطئ شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرقي البلاد بعد حدوث نفوق جماعي لحيوانات بحرية.

وقال الحاكم الإقليمي فلاديمير سولودوف في بيان: "الشيء الوحيد الذي يمكن قوله حاليا هو أنه يوجد تلوث مائي".

ويُعتقد أن النفوق ناتج عن تدفق منتجات نفطية من سفن إلى البحر. ورفضت وزارة الدفاع الاتهامات أن أسطولها قد يكون المسؤول عن ذلك.

 

كان ناشطو منظمة غرينبيس (السلام الأخضر) المعنية بالبيئة قد دقوا ناقوس الخطر بشأن حالات النفوق.

وأظهرت مقاطع فيديو بقعة يشتبه بأنها نفطية وفقمات وسمك نافق.

كما أن السياح في المناطق التي يتردد عليها راكبو الأمواج اشتكوا أيضا من حالات تسمم.

من جانبه، قال " أرشاك ماكيتشيان"، الناشط المهتم بأحوال المناخ في تغريدة له: " كارثة بيئية أخرى على ساحل المحيط الهادئ بالقرب من كامتشاتكا. السبب غير معروف، لكن عينات المياه سجلت زيادة في محتوى المنتجات البترولية. يعاني راكبو الأمواج من مشاكل في الرؤية بعد ملامسة الماء وتموت الحيوانات".

ووفقا لسكان محليين في الجزيرة، فإن مياه البحر تغير لونها بالفعل، فيما وصفت منظمات بيئية روسية الأمر بالكارثة، ودعت لاتخاذ إجراءات فورية لاحتواء وتنظيف ومنع المزيد من التلوث.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
خدمة سند
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
هل يخرج ترمب قريبا من المستشفى؟ إليك التفاصيل
Thumbnail
بريميرليغ: توتنهام يُمطر شباك مانشستر يونايتد بسداسية (فيديو)
Thumbnail
شاهد: الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني.. ندعم أردوغان ضد الدول "الخبيثة"
Thumbnail
ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
Thumbnail
شاهد: بهدفين.. ريال مدريد يعود بالنقاط الكاملة من ليفانتي

الأكثر قراءة

  1. أمريكا تندد بخطة إسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة
  2. حمص .. عاصمة الثورة السورية بلا ثوار
  3. السوريون اللاجئون بعرسال يوجهون أزمة إنسانية
  4. جدل بشأن علاج السرطان بـ "الحشيش"
  5. مقتل جنديين عراقيين و4 انتحاريين حاولوا اقتحام معسكر شرقي ديالى