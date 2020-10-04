"مجزرة كبرى" نفوق جماعي لكائنات بحرية بسبب تسرب نفطي في روسيا (فيديو)
وأظهر المقطع، تواجد الحيوانات الميتة على الشاطئ في شكل أشبه بـ "مجزرة بحرية"، بالإضافة إلى بقع سوداء يشتبه بأنها مادة نفطية ناتجة عن تلوث في البحر.
طالب المسؤولون في روسيا السكان والسياح بتجنب شاطئ شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرقي البلاد بعد حدوث نفوق جماعي لحيوانات بحرية.
وقال الحاكم الإقليمي فلاديمير سولودوف في بيان: "الشيء الوحيد الذي يمكن قوله حاليا هو أنه يوجد تلوث مائي".
ويُعتقد أن النفوق ناتج عن تدفق منتجات نفطية من سفن إلى البحر. ورفضت وزارة الدفاع الاتهامات أن أسطولها قد يكون المسؤول عن ذلك.
#тихийвопасности 🆘 4 - октября Друзья мы не хотим никого пугать, просто ждём результатов проб воды, песка моллюсков и тд. Мы просто хотим узнать как помочь океану и его обитателям. Что это ? Природное явление или деятельность человека? Какой ущерб экологи и здоровью? Время работает против нас. #ямытихийокеан #камчатка #жизньнатихом
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كان ناشطو منظمة غرينبيس (السلام الأخضر) المعنية بالبيئة قد دقوا ناقوس الخطر بشأن حالات النفوق.
وأظهرت مقاطع فيديو بقعة يشتبه بأنها نفطية وفقمات وسمك نافق.
كما أن السياح في المناطق التي يتردد عليها راكبو الأمواج اشتكوا أيضا من حالات تسمم.
من جانبه، قال " أرشاك ماكيتشيان"، الناشط المهتم بأحوال المناخ في تغريدة له: " كارثة بيئية أخرى على ساحل المحيط الهادئ بالقرب من كامتشاتكا. السبب غير معروف، لكن عينات المياه سجلت زيادة في محتوى المنتجات البترولية. يعاني راكبو الأمواج من مشاكل في الرؤية بعد ملامسة الماء وتموت الحيوانات".
Another environmental disaster occurred on the Pacific coast near Kamchatka. The cause is unknown, but the water samples recorded an increased content of petroleum products. Surfers have vision problems after contact with water, and animals die. pic.twitter.com/OIKGukGUYg— Arshak Makichyan (@MakichyanA) October 3, 2020
ووفقا لسكان محليين في الجزيرة، فإن مياه البحر تغير لونها بالفعل، فيما وصفت منظمات بيئية روسية الأمر بالكارثة، ودعت لاتخاذ إجراءات فورية لاحتواء وتنظيف ومنع المزيد من التلوث.