الأحد 9 يونيو 2019 10:09
مجددا.. الحوثيون يعلنون استهداف مطار جازان السعودي
قال تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي، اليوم الأحد، إن الجماعة المتحالفة مع إيران شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار جازان السعودي قرب الحدود مع اليمن.
التفاصيل حسب تليفزيون المسيرة التابع للحوثيين:
- سلاح الجو المسير التابع للحوثيين نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف K2 على مطار جازان جنوبي السعودية.
- الهجمات الجوية على المطار استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن.
#المسيرة_عاجل | #سلاح_الجو_المسير ينفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات #قاصف2K على #مطار_جيزان— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) ٩ يونيو ٢٠١٩
- عملية الاستهداف نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق.
- تأتي الهجمات الجوية بعد أن حولت دول العدوان مطار جازان إلى قاعدة عسكرية للعدوان على اليمن.
#المسيرة_عاجل | مصدر بـ #سلاح_الجو_المسير: الهجمات الجوية على #مطار_جيزان استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) ٩ يونيو ٢٠١٩
- لم يصدر بعد تأكيد من السعودية فيما يتعلق بالهجمات.
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في 26 مايو/أيار الماضي، أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم مماثل في المطار نفسه.
#المسيرة_عاجل | مصدر بـ #سلاح_الجو_المسير: تأتي الهجمات الجوية بعد أن حولت دول العدوان #مطار_جيزان إلى قاعدة عسكرية للعدوان على اليمن— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) ٩ يونيو ٢٠١٩
- قبل أسبوعين، أعلن الحوثيون كذلك استهداف مطار نجران جنوبي السعودية بثلاث عمليات هجومية مستهدفة مخازن أسلحة وبطاريات الباتريوت والقاعدة الجوية بالمنطقة.
- الحوثيون يقولون إن هذه العمليات تأتي ردًا على "استمرار العدوان والحصار على أبناء الشعب اليمني".
- الأربعاء الماضي، أعلن الحوثيون سيطرتهم على 20 موقعًا عسكريًا للجيش السعودي في محور نجران (جنوبي السعودية) خلال 72 ساعة، فيما نفى الإعلام السعودي ذلك.
سلاح الجو المسير ينفذ عدة عمليات هجومية بطائرات قاصف2K على مطار جيزان#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/Bm37j5vENq— قناة المسيرة (@almasirah) ٩ يونيو ٢٠١٩
- في سياق متصل، مصدر عسكري أكد لقناة المسيرة "مصرع جندي سعودي و4 مرتزقة واغتنام عتاد خلال عملية هجومية مباغتة على مواقعهم شرق جبل النار بمحور جازان".
#المسيرة_عاجل | مصرع جندي سعودي و4 مرتزقة واغتنام عتاد خلال عملية هجومية على مواقع شرق جبل النار بمحور #جيزان— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) ٩ يونيو ٢٠١٩
خلفيات:
- الشهر الماضي، هددت جماعة الحوثي، التي تعتاد إطلاق صواريخ باليستية تجاه السعودية، باستهداف نحو 300 منشأة عسكرية وحيوية في كل من الإمارات والسعودية واليمن.
- السعودية أعلنت أن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط في محافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض.
- الحوثيون تبنوا ذلك الهجوم، والذي تلاه دعوة سعودية للقادة العرب لحضور قمتين خليجية وعربية طارئتين، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة.
- السعودية عقدت القمتين بمكة أواخر الشهر الماضي، وغلب عليهما توجيه انتقادات لإيران الأيام الماضية، بالتزامن مع تصاعد توتر بين طهران وواشنطن، دفع البنتاغون لإعلان إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.
- اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، يشهد حربًا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس/آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعمًا للقوات الحكومية.
- النزاع تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 % من السكان.
- الحرب أوقعت حوالي عشرة آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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