إسرائيل وغزة
الخميس 22 أغسطس 2019 11:26

مجددا.. الاحتلال يستهدف مواقع للمقاومة في غزة [فيديو]

غارة إسرائيلية على قطاع غزة
مواقع التواصل
قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مرة ثانية، خلال ساعات الليل الفائت، مواقع في قطاع غزة، وذلك بذريعة الرد على إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".
التفاصيل:
  • طيران الاحتلال قصف مساء أمس الأربعاء، موقعًا بحريًا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعدة صواريخ، فيما سمع دوي انفجار شمالًا.
  • القصف جاء بذريعة الرد على إطلاق قذيفة هاون، انفجرت في منطقة مفتوحة قرب إحدى مستوطنات "سدوت نيغيف".
  • متحدث باسم جيش الاحتلال قال إنه تم رصد عملية إطلاق قذائف أخرى من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وتم إطلاق صافرات الإنذار، محمّلًا "حماس" مسؤولية ما يحدث داخل ومن قطاع غزة.
  • المتحدث: الجيش رد باستهداف مواقع أخرى شمالي القطاع.
  • المتحدث: سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد محاولات إيذاء الإسرائيليين.
  • مصادر فلسطينية قالت إن طائرات الاحتلال استهدفت موقع البحرية غرب مدينة غزة بثلاث غارات متتالية، فيما سُمع دوي انفجار قوي جنوب مدينة غزة.
  • دوت أصوات الانفجارات شمال ووسط قطاع غزة، فيما أطلق الاحتلال قنابل الإنارة على منطقة صوفا على الحدود الشرقية للقطاع.
  • في وقت سابق، أكدت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال استهدف موقع البحرية "البيدر" التابع لحركة "حماس" غرب مدينة غزة، بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع.
  • أيضًا فتحت زوارق الاحتلال نيرانها بشكل عشوائي امام شاطئ السودانية شمال غزة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات ومواقع فلسطينية
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قطاع غزة
إسرائيل
الاحتلال الإسرائيلي
طيران الاحتلال
غارات
حركة حماس
مستوطنات غلاف غزة

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