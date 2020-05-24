فيروس كورونا
الأحد 24 مايو 2020 18:10

متى تظهر أولى المؤشرات على فاعلية لقاح ضد كورونا؟ تحالف عالمي يجيب

باحث في أحد معامل إننتاج الأمصال-18 مايو
رويترز
قال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، لصحيفة سويسرية إن المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمل ضد فيروس كورونا يمكن أن تظهر في الخريف.

وقال بيركلي لصحيفة (إن.زد.زد أم زونتاج ) في مقابلة نُشرت اليوم الأحد "لسوء الحظ لا نعرف في الحقيقة أي لقاح سينجح و إن كان ممكنا أن يكون هناك لقاح على الإطلاق.
وأضاف "إذا كنا محظوظين سنرى المؤشرات الأولى في الخريف بالنسبة للفاعلية" فيما يتعلق بلقاح محتمل.

ومضى قائلا "لكن سيبقى هناك طريق طويل للذهاب من تلك النقطة إلى أن تكون هناك مادة فعالة معتمدة بكميات كبيرة لسكان العالم".

ودعا بيركلي إلى جهود عالمية منسقة ومشاركة سواء في إنتاج أو توزيع لقاح يتم التوصل إليه في نهاية المطاف، وقال إن هناك حاجة إلى اتفاق دولي لتوفير طاقة صناعية للإنتاج السريع للقاح متى ما تم إيجاده".

مشاركة اللقاح

وشدد على أن الدول يجب أن تعمل معا من أجل أن مشاركة اللقاحات في حالة ثبوت أن لقاحات دولة ما غير فعالة" مضيفا أن من الممكن أن تكون بعض اللقاحات ناجحة أكثر لمن هم أصغر سنا وأخرى للمجموعات العمرية الأكبر.

وحث بيركلي منظمة الصحة العالمية على إصدار توجيهات إرشادية واضحة حول استعمال وتوزيع اللقاحات وذلك لمنع أن يتوفر لقاح أولا للأغنياء على حساب من هم أكثر احتياجا.

وقال إنه في حالة أن يصبح لقاح متاحا بكميات محدودة في البداية فإنه يجب أن يستعمل أولا في تحصين العاملين في القطاع الصحي.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
لقاح
فيروس كورونا
الاتحاد الدولي
منظمة الصحة العالمية
الدول الغنية

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