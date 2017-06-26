ألمانيا
الاثنين 26 يونيو 2017 14:28

متهم يعترف بركل امرأة مسلمة أعلى درج في محطة أنفاق ببرلين

متهم يعترف بركله امرأة مسلمة في محطة مترو أنفاق ببرلين بحجة أنه كان مخمورًا ويريد الاعتذار
اعترف رجل منحدر من بلغاريا أمام محكمة ألمانية، الاثنين، بركله امرأة مسلمة محجبة أعلى درج في محطة أنفاق ببرلين، في حادثة أثارت استياء وفزعا في كافة أنحاء ألمانيا.

وقال المتهم البالغ من العمر 28 عامًا في بيان تلاه محاميه خلال الجلسة الأولى من إعادة محاكمته أمام محكمة برلين إنه ركل المرأة من أعلى الدرج، لكنه ليس متذكرًا تفاصيل الاعتداء لأنه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات وقت ارتكابه الجريمة.

وأشار إلى أنه لم يعرف بفعلته إلا عندما رأى مقاطع الفيديو التي التقطت له في محطة الأنفاق، وأضاف المتهم أنه يريد الاعتذار للضحية على فعلته.

وكانت الشرطة الألمانية نشرت في ديسمبر/ كانون أول الماضي فيديو للجريمة تم تسجيله عبر كاميرات المراقبة، وطلبت من المواطنين الإدلاء بمعلومات عن الجاني.

ويظهر في الفيديو المتهم وهو يركل بعنف المرأة البالغة من العمر 26 عامًا من ظهرها على درج في محطة أنفاق "هيرمان شتراسه" ما أدى إلى سقوطها من أعلى الدرج.

وواصل الجاني بعد ذلك السير مع ثلاثة مرافقين آخرين، بينما أصيبت المرأة بكسر في ذراعها وإصابات في رأسها جراء سقوطها.

ويواجه المتهم المتحدر من بلغاريا اتهامات بارتكاب أفعال فضائحية قبل أسبوعين من الاعتداء في محطة الأنفاق، ولم يعلق المتهم على هذه الاتهامات خلال الجلسة.

يذكر أن المحاكمة الأولى للمتهم باءت بالفشل بعد قبول طلب الدفاع برد قاضية شرفية لشبهة التحيز.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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محكمة ألمانية
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اعتراف

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