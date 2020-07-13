الاثنين 13 يوليو 2020 19:59
متمسكا بمبادئه حتى الرمق الأخير.. وفاة الصحفي المصري محمد منير (فيديو)
توفي الكاتب الصحفي المصري محمد منير بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا خلال اعتقاله لأسبوعين بسبب مداخلة له مع قناة الجزيرة مباشر.
وكان منير قد بث فيديو على صفحته قبل خمسة أيام يناشد فيه زملاءه في نقابة الصحفيين التدخل لنقله إلى مستشفى نظرا لإصابته بأعراض فيروس كورونا المستجد بعد قيام الشرطة المصرية باعتقاله عقابا على مداخلته مع قناة الجزيرة مباشر.
وقبل يومين من اعتقاله بث محمد منير مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك يظهر اقتحام عناصر أمنية ترتدي زيا مدنيا لشقته .
وكان الصحفي محمد منير قد اعتقل إثر انتقاده لغلاف مجلة روزاليوسف، والتعليق عليه في مداخلة له على قناة الجزيرة مباشر، ليتم إخلاء سبيله بعد أسبوعين من اعتقاله بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت أسرة منير في بيان، اختطافه في تمام الساعة الثالثة فجرًا، من منزله بمنطقة الشيخ زايد غرب القاهرة، واقتياده إلى مكان مجهول.
القتل بجرعة كورونا— wael kandil (@waiel65) July 13, 2020
الزميل محمد منير شهيدًا
المصدر
الجزيرة مباشر