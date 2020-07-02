مصر
الخميس 2 يوليو 2020 12:34

متلازمة لقاء المواطنين "عشوائيا".. هذا ما دار بين السيسي وأحد الباعة الجائلين (فيديو)

السيسي يتفقد الرعية
مواقع التواصل
لاتزال متلازمة لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالمواطنين "عشوائيًا" أو بـ"المصادفة"، مستمرة كلما زار مشاريع أو إنشاءات أو قام بجولات، لتطفو على السطح مواقف "تفقده للرعيّة".

هكذا يصف ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي، جولات السيسي، وكان آخرها تفقده لمشروعات المحاور والكباري في مدينة نصر بالعاصمة القاهرة.

فخلال جولته، توقف السيسي للحديث مع أحد الباعة الجائلين الذي "تصادف" وجوده في الشارع، واستفسر السيسي بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له، قائلًا له "بتبات فين؟ مش عايز حاجة"؟

وفي مقطع آخر طالب السيسي، المهندس المشرف على أحد المشاريع، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات حفاظًا على صحة العاملين. قائلًا "من فضلك الناس تلبس كمامات... ما تسيبوش الناس كده".

ووفق بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، تابع السيسي سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء العمل حفاظًا على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع، ومحذرا من تزايد إصابات كورونا إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما تفقد السيسي كذلك عددًا من مواقع تقديم الخدمات والتزود بالوقود على محور مصر الإسماعيلية الصحراوي، موجهًا بضرورة أن تكون تلك المواقع عبارة عن مراكز خدمات متكاملة الجوانب لخدمة المواطنين من رواد الطرق والمترددين عليها، وفق البيان.

وجاءت جولة السيسي، لتتزامن مع ذكرى أحداث الثلاثين من يونيو/حزيران 2011، وقبل يومين من تاريخ الإطاحة بالراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، قبل 7 سنوات وصفها ناشطون بـ"العجاف".

وقال مغردون إن السيسي يكثر من تلك الجولات لإظهار معرفته بكل ما يدور في البلاد، وأنه يتابع إنجازاته وأنه قريب من الشعب، في وقت تساءلوا فيها عن "مصر ثانية في 2020" كان قد وعد بها منذ أطاح بمرسي.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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