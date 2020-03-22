الأحد 22 مارس 2020 19:16
متعاف من فيروس كورونا يروي تجربته للجزيرة مباشر[فيديو]
روى متعاف من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في بيت لحم تجربته مع الإصابة والحجر الصحي لمدة 16 يوما.
وقال سلطان ناصر من بيت لحم إنه كان يعمل في فندق وأصيب بالفيروس من وفد يوناني كان ينزل بالفندق.
وأضاف أنه فور علمه بإصابته بالمرض أصيب بحالة من الخوف الممزوج بالتوتر لأنه لم يكن يعرف ما الذي ينتظره.
وتابع سلطان أنه أمضى 16 يوما في الحجر الصحي بالفندق مرت عليه كما لو أنها سنوات طوال، وأكثر ما آلمه هو أنه لم يستطع حضن أهله بعد خروجه من التعافي.
المصدر
الجزيرة مباشر
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